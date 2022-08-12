В Бурятии подорожали спички, курятина, аренда банковского сейфа

Выросли цены на полёт эконом-классом, подешевели огурцы и капуста
Бурятстат представил данные об индексе потребительских цен в Бурятии. По сообщению ведомства, в июле 2022 года по сравнению с июнем потребительские цены в целом остались на том же уровне.
Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало снижение цен на овощи и фрукты. Больше всего подешевели виноград на 33,8 %, огурцы свежие – на 26,8 %, капуста белокочанная свежая - на 26,4 %, чеснок - на 13,6 %, помидоры свежие – на 13,0 %, бананы – на 11,7 %. Повышение цен наблюдается на лук репчатый – на 8,4 %, грибы свежие – на 3,2 %, ягоды замороженные – на 2,5 %.
Также снизились цены на кофе натуральный растворимый на 9,9 %, чай чёрный байховый пакетированный – на 7,8 %, сахар-песок – на 4,3 %, соки фруктовые – на 4,2 %, хлопья из злаков (сухие завтраки), филе сельди солёное, баранину (кроме бескостного мяса) – на 3,9 %, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, вино игристое отечественное – на 3,8 %, крупу гречневую – на 3,5 %, чай зелёный – на 3,2 %, консервы мясные – на 2,9 %.
По группе «Мясо и птица» наблюдается рост цен на говядину (кроме бескостного мяса) на 2,7 %, свинину (кроме бескостного мяса) – на 1,4 %, куры охлаждённые и мороженые – на 1,1 %, свинину бескостную – на 0,2 %.
Среди прочих продовольственных товаров увеличились цены на жевательную резинку на 7,5 %, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 6,8 %, шоколад – на 5,4 %, кальмары мороженые – на 5,1 %, перец чёрный (горошек) – на 5,0 %, йогурт – на 4,6 %, варенье, джем, повидло – на 4,0 %, майонез – на 3,9 %, бараночные изделия – на 3,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 3,3 %, овсяные хлопья «Геркулес» - на 3,2 %
Среди непродовольственных товаров значительное снижение цен отмечено на свежесрезанные цветы на 14,1 %, машину швейную - на 10,1 %, машину стиральную автоматическую – на 9,6 %, миксер, блендер – на 8,2 %, полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи – на 7,8 %, полотенце личное – на 7,6 %, холодильник двухкамерный – на 7,2 %, туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи – на 6,0 %, туфли детские летние (сандалеты) – на 4,7 %, мыло туалетное – на 4,5 %, наушники беспроводные – на 4,3 %.
Цены на строительные материалы в среднем снизились на 1,5 %, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные подешевеши на 8,3 %, металлочерепица - на 5,7 %, кирпич красный – на 4,7 %, доска обрезная – на 3,7 %, рубероид – на 3,6 %. Цемент тарированный подорожал на 5,2 %, краски масляные - на 2,3 %, еврошифер – на 1,4 %.
Среди прочих непродовольственных товаров увеличились цены на спички на 10,8 %, телефонный аппарат стационарный – на 9,9 %, платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей – на 6,2 %, юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей – на 5,9 %, крем для рук – на 5,8 %, электроутюг – на 5,6 %, щётку зубную – на 5,5 %, мотоцикл без коляски, скутер – на 5,2 %, игрушки мягкие – на 4,7 %.
В июле среди услуг наибольший рост цен и тарифов был отмечен на санаторно-оздоровительные услуги, так дом отдыха, пансионат подорожал на 8,8 %, санаторий – на 2,0 %.
Что касается транспорта, выросли цены на авиаперелет экономическим классом на 17,9 %, проезд в междугородном автобусе - на 6,2 %, проезд в такси – на 1,2 %, проезд в поездах дальнего следования – на 1 %.
Рост цен на коммунальные услуги составил 3,8 %. Среди них подорожали: водоотведение на 4,5 %, обращение с твёрдыми коммунальными отходами – на 4 %, услуги по снабжению электроэнергией – на 3,9 %, водоснабжение холодное – на 3,8 %, отопление – на 3,7 %, водоснабжение горячее – на 3,6 %.
В сфере зарубежного туризма поездка на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии стала дешевле на 18,6 %, Турцию – на 4,1 %.
Плата за аренду индивидуального банковского сейфа повысилась сразу в 1,9 раз, за пользование потребительским кредитом снизилась на 18,5 %.
В Бурятии подорожали спички, курятина, аренда банковского сейфа
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