Бурятия заняла неплохое 13-е место в рейтинге инвестиционного климата
9 августа состоялось заседание совета при главе Бурятии по улучшению инвестиционного климата в республике.
На совещании было озвучено, что по итогам 2021 года Бурятия заняла 13 высокое место в стране в рейтинге инвестиционного климата. Интегральный индекс республики составил 258 баллов (на 5 баллов больше чем в 2020 году). Из 67 показателей в регионе зафиксировано улучшение по 16-ти.
- Создание делового, комфортного климата – это у нас такая задача, к которой мы непрерывно идём. Где-то есть успехи большие, такие прорывные. Где-то есть точки роста, с которыми нужно точно работать, - отметила руководитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и представительства ДФО Ольга Курилова.
Одна из основных болевых точек в Бурятии – бюрократизм в строительной сфере. Разрешение на строительство в республике выдают дольше, чем в других регионах. Министр строительства республики Николай Рузавин назвал конкретные цифры: для подключения к сетям водоснабжения инвестору необходимо в среднем 100 дней. МУП «Водоканал» уже указано сократить сроки.
При этом ситуация с подключением бизнеса к электросетям в разы Бурятии. Из-за довольно быстрого решения этого вопроса республика входит в топ-3 рейтинга по Дальнему Востоку.
В целом власти Бурятии заверили, что планируется дальнейшее снижение административного давления. К инвесторам обещают применять клиентский подход, и вести их от момента начала строительства до запуска производства на готовом объекте.
- Все регионы находятся в одном конкурентном поле. Ковид, спецоперация, кто-то тонет, у кого-то пожар, так всегда было. Но мы же не можем этим прикрываться: «У нас был ковид», - обратила внимание Ольга Курилова.
В Улан-Удэ состоялся совет при главе Бурятии по улучшению инвестклимата
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