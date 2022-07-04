В Бурятии построят таможенно-логистический терминал «Кяхта»

Для этого будет расширена территория опережающего развития



В Улан-Удэ состоялся наблюдательный совет территории опережающего развития «Бурятия» под председательством главы республики Алексеем Цыденовым. По итогам было принято решение о расширении границ ТОР для реализации нового инвестпроекта – таможенно-логистического терминала «Кяхта».



Комплекс пропускной способностью до 300 транспортных средств в сутки появится на границе с Монголией в 2024 году. Инвестор планирует построить складские помещения, стоянку на 150 большегрузов, а также автомобильную дорогу и объекты инженерной инфраструктуры.



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, в текущем году планируется запустить ещё два проекта. К началу осени приём пациентов откроет центр ядерной медицины, где помимо диагностики онкологических и кардиозаболеваний будут выпускать радиофармпрепараты и обеспечивать все дальневосточные регионы и часть регионов Сибирского федерального округа. В четвёртом квартале в Бурятии запустят новый центр обработки данных. В республике ведётся строительство ЦОДа мощностью 100 МВт.



Кроме этого, генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев рассказал, что в настоящее время сформирован портфель инвестиционных проектов в приоритетных для Бурятии отраслях, которые будут предложены к реализации потенциальным инвесторам.



- Инвестиционный потенциал сформированных предложений – около 150 млрд руб., это те деньги, которые могут быть вложены в экономику республики будущими резидентами ТОР. Мы выделили четыре основных сферы: горнорудная промышленность, сельское хозяйство, туризм и логистика. В перспективе, привлечённые компании могут заинтересоваться разработкой месторождений вольфрама, кадмия, цинка, свинца, молибдена, строительством молочных ферм, тепличных комплексов и овощехранилища. Более 10 компаний уже рассматривают эту возможность. Есть предложения и по развитию туристских направлений. Для предпринимателей, которые не готовы вкладываться в стройку капитальных зданий, тоже есть интересные предложения, - отметил Николай Запрягаев.



По информации главы государственного института развития, разработан проект «Четвёртый километр». Промышленную площадку, которая будет размещена неподалёку от Улан-Удэ, обеспечат инженерными сетями.



- На увеличение в Бурятии числа инвесторов может также повлиять и принятие решения о распространении режима свободного порта на все регионы ДФО. Сегодня он действует в 22 муниципальных образованиях пяти регионов Дальнего Востока. А с 2022 года, за счёт десятикратного снижения минимального порога капвложений для получения статуса резидента СПВ, префрежим стал привлекателен и для малого бизнеса. С учётом количества в регионе МСП это действенная помощь местным предпринимателям и, ориентировочно, ещё плюс 4 млрд рублей, которые могут быть привлечены в бюджет республики, - резюмировал Николай Запрягаев, предложив в качестве пилотных территорий для распространения режима свободного порта рассмотреть Кяхту и Улан-Удэ.



По словам главы Бурятии, действующая территория опережающего развития и перспективы распространения ещё одного преференцильного режима сыграют свою роль в раскрытии экономического потенциала республики.



- На данном этапе запланировано расширение границ ТОР «Бурятия» для реализации новых проектов. В их числе – создание туристского кластера на территории муниципального образования «Выдринское», которое находится в центральной экологической зоне озера Байкал. В рамках проекта запланировано строительство отеля на 200 номеров, ресторана на 300 посадочных мест, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, маяка со смотровой площадкой, пункта проката и благоустроенного пляжа. В городе Гусиноозёрске, земельные участки в котором также включены в обновлённые границы ТОР, запланировано строительство круглогодичного тепличного комплекса площадью 10,5 га. Правительство Республики активно взаимодействует с дочерним обществом КРДВ - управляющей компанией ТОР «Бурятия», реализуем планы на 2022 год. Считаем, что распространение на территорию республики ещё одного префрежима – свободного порта – увеличит инвестиционную активность в регионе, – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

