В Бурятии ремонтировать две дороги в райцентре будут всё лето

Экономика, Фото: минтранс Бурятии

Ремонт планируют завершить осенью



В посёлке Заиграево в Бурятии приступили к ремонту улиц Серова и Строительная, - сообщает минтранс республики.



Подрядная организация ведёт подготовительные работы. Установлены временные дорожные знаки, проводятся геодезические работы, завозятся необходимые материалы и техника.



Обе улицы пролегают в центральной части районного центра. Здесь расположена основная инфраструктура посёлка, поэтому автомобильная нагрузка на этих дорогах существенно высока.



- Автомобильный поток на этих дорогах практически не прекращается. В будние дни в школу и на работу здесь передвигается большое количество людей. Безопасная дорога со всеми дорожными знаками и разметками здесь просто необходима, - отметил житель посёлка Заиграево Дмитрий.



В перечень работ входит ремонт асфальтобетонного покрытия и существующих тротуаров. На участках установят дорожные знаки и нанесут разметку.



Завершить ремонт планируют 30 октября 2022 года.

