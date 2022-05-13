В Бурятии ремонтировать две дороги в райцентре будут всё лето

Ремонт планируют завершить осенью
В посёлке Заиграево в Бурятии приступили к ремонту улиц Серова и Строительная, - сообщает минтранс республики.
Подрядная организация ведёт подготовительные работы. Установлены временные дорожные знаки, проводятся геодезические работы, завозятся необходимые материалы и техника.
Обе улицы пролегают в центральной части районного центра. Здесь расположена основная инфраструктура посёлка, поэтому автомобильная нагрузка на этих дорогах существенно высока.
- Автомобильный поток на этих дорогах практически не прекращается. В будние дни в школу и на работу здесь передвигается большое количество людей. Безопасная дорога со всеми дорожными знаками и разметками здесь просто необходима, - отметил житель посёлка Заиграево Дмитрий.
В перечень работ входит ремонт асфальтобетонного покрытия и существующих тротуаров. На участках установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Завершить ремонт планируют 30 октября 2022 года.
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