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В Бурятии ожидают дальнейший рост цен на стройматериалы

В Бурятии ожидают дальнейший рост цен на стройматериалы
Экономика,  Фото:pixabay.com
Строительные компании жалуются на недостаток квалифицированных рабочих

Бурятстат провёл обследование деловой активности строительных организаций республике по итогам третьего квартале 2021 года. 38 % опрошенных руководителей оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», 62 % как «благоприятную» и «удовлетворительную».

Средняя обеспеченность заказами у строительных организаций по сравнению с прошлым кварталом не изменилась и составила семь месяцев.

Среди факторов, сдерживающих деятельность строительных организаций в обследуемом периоде, 41 % респондентов констатировали «недостаток квалифицированных рабочих», 35% - «высокий процент коммерческого кредита», 26 % - «недостаток заказов на работы», 26% - «погодные условия», 21 % - «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий», 19 % - «высокий уровень налогов».

- 96% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 58% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы. 51 % всех опрошенных руководителей предполагают, что инвестиции организации останутся без изменений, - сообщили в Бурятстате.




строительство

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