Бурятия получила на борьбу с ковидом ещё 189 млн

В правительстве республики уточнили, на что будут направлены деньги
По поручению президента России Владимира Путина регионам России выделено 10 млрд рублей на организацию медицинской помощи в условиях распространения коронавируса. Системе здравоохранения Бурятии распределили 189 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Средства направят на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, расходы на диагностику и лечение больных COVID-19.
Весной и летом этого года Бурятии на оснащение перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций из федерального бюджета направлено 402,4 млн рублей. Были приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, рентгенаппарат, бронхоскопы, функциональные кровати, а также организовано кислородоснабжение в стационарах. В настоящее время в республике функционирует 2541 койка.
Были мобилизованы все медицинские работники, включая работников частных клиник, студентов медицинского института БГУ и медицинских колледжей. С начала пандемии задействовано 8982 медицинских работника. На стимулирующие выплаты медицинским работникам направлено из федерального бюджета более 1 млрд рублей.
Также республика получила помощь в организации диагностических мероприятий. 13,5 млн. рублей из средств президентской дальневосточной субсидии направлены на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики.
- В республике организована работа 7 ПЦР-лабораторий, в том числе одна лаборатория центра гигиены и эпидемиологии, пять лабораторий в государственных медицинских организациях, и 1 – в частной медицинской организации. При мощности лабораторий 3300 исследований в сутки ежедневно обследуется 4200-4300 человек, - уточнили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 6 ноября общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 12 975. За последние сутки зарегистрировано ещё 232 заболевших.
Бурятия получила на борьбу с ковидом ещё 189 млн
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 06.11.2020
В правительстве республики уточнили, на что будут направлены деньги
Экономика, 05.11.2020
Росводресурсы помогут восстановить озеро Котокельское
Экономика, 05.11.2020
Авиационный завод стал призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года»
Экономика, 04.11.2020
Исследование было опубликовано впервые
Экономика, 03.11.2020
Согласно документу, для жизни в республике достаточно около 13 тысяч рублей
Экономика, 02.11.2020
О пассажиропотоке в аэропорту рассказал глава Бурятии
Экономика, 02.11.2020
В Кижингинском районе рассказали, как реализовали средства «Народного бюджета»
Экономика, 31.10.2020
В Улан-Удэ состоятся общественные слушания по проекту строительства терминала
Экономика, 30.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Большереченского рыбоводного завода – «роддома» для омуля
Экономика, 30.10.2020
Правительство России подпишет распоряжение о выделении средств из федерального бюджета
Экономика, 29.10.2020
В республике в сентябре подешевели огурцы, морковь и билеты на поезда
Экономика, 29.10.2020
Камень на месте одного из отелей заложили на днях
Экономика, 28.10.2020
Аналитики объяснили, с чем связан рост объёмов производства в Бурятии
Экономика, 28.10.2020
Десятку торговых партнёров замкнула Мексика
Экономика, 27.10.2020
Уборку зерновых в Бурятии закончили семь районов