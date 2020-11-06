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Бурятия получила на борьбу с ковидом ещё 189 млн

Бурятия получила на борьбу с ковидом ещё 189 млн
Экономика, 
В правительстве республики уточнили, на что будут направлены деньги

По поручению президента России Владимира Путина регионам России выделено 10 млрд рублей на организацию медицинской помощи в условиях распространения коронавируса. Системе здравоохранения Бурятии распределили 189 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Средства направят на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, расходы на диагностику и лечение больных COVID-19.

Весной и летом этого года Бурятии на оснащение перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций из федерального бюджета направлено 402,4 млн рублей. Были приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, рентгенаппарат, бронхоскопы, функциональные кровати, а также организовано кислородоснабжение в стационарах. В настоящее время в республике функционирует 2541 койка.

Были мобилизованы все медицинские работники, включая работников частных клиник, студентов медицинского института БГУ и медицинских колледжей. С начала пандемии задействовано 8982 медицинских работника. На стимулирующие выплаты медицинским работникам направлено из федерального бюджета более 1 млрд рублей.

Также республика получила помощь в организации диагностических мероприятий. 13,5 млн. рублей из средств президентской дальневосточной субсидии направлены на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики.

- В республике организована работа 7 ПЦР-лабораторий, в том числе одна лаборатория центра гигиены и эпидемиологии, пять лабораторий в государственных медицинских организациях, и 1 – в частной медицинской организации. При мощности лабораторий 3300 исследований в сутки ежедневно обследуется 4200-4300 человек, - уточнили в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 6 ноября общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 12 975. За последние сутки зарегистрировано ещё 232 заболевших.


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