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Бурястат озвучил среднюю зарплату в республике

Бурястат озвучил среднюю зарплату в республике
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ разместили в середину рейтинга российских городов по уровню зарплат

Бурятстат подсчитал среднемесячную заработную плату в республике: получилась сумма в 40 857 рублей.

- Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учётом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 40 856,6 рублей. Средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,9 %, - говорится в сообщении Бурятстата.

Наиболее высокий размер заработной платы – 74,6 тысяч рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, подсчитали специалисты органа статистики. Этот показатель выше среднереспубликанского в 1,8 раза.

Наиболее низкая оплата труда наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания, торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций в Бурятии составила 210,8 тысяч человек. Значительную долю составляют работники сферы образования (16,5 %), здравоохранения и социальных услуг (13,7 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,1 %).


Издание РИА Новости накануне представило рейтинг российских городов по уровню зарплат. В нём Улан-Удэ занял 53 место из 100 возможных.

Первое место в рейтинге ожидаемо занимает Москва — среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырём стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают столичным.

Последние строчки рейтинга занимают Элиста, Махачкала, Шахты.


Бурятстат заработная плата
 
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