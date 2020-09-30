Бурятия получила на дороги ещё 300 миллионов

Распоряжение о выделении денег подписал Михаил Мишустин



300 млн рублей дополнительно из федерального бюджета выделено Бурятии на строительство дорожной инфраструктуры в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее о необходимости формирования качественной дорожной сети говорил президент Владимир Путин в ходе выступления перед сенаторами 23 сентября.



Согласно распоряжению, из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры в девяти регионах направлено в общем более 7,3 млрд рублей. Средства позволят привести в нормативное состояние более 140 км дорожного полотна в Карачаево-Черкесской Республике, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Вологодской, Ивановской, Ленинградской и Омской областях, а также в Санкт-Петербурге. Контролировать эту работу поручено Росавтодору.



В Бурятии средства будут направлены на продолжение реконструкции автомобильной дороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян» - участок с 271 по 291 км в Баргузинском районе.



В августе Бурятия уже получила дополнительно 300 млн рублей на строительство дорожной отрасли. Финансирование было также направлено на продолжение реконструкции дороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян». Завершить строительство объекта планируется в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



