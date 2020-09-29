Туалеты назвали «болью» туристической Бурятии

В Бурятии озвучили проблемы в туристической отрасли



В Бурятии подвели итоги летнего туристического сезона, в том числе итоги первой чартерной программы, в рамках которой из Москвы прилетело свыше 1400 туристов. Специалисты рассказали, что поразило гостей в Бурятии. Первое место в топ-5 самых ярких впечатлений было отдано людям.



- Мы сделали топ-5 «вау», это самые яркие впечатления, которые получили туристы по нашим программам. Очень неожиданно первое место (90% респондентов) отдали людям. Все прибывающие туристы отметили радушие, гостеприимство местных людей, тех людей, которые сопровождали их на экскурсиях, организовывали их в средствах размещения и т.д. Первый ответ, который звучал, что больше всего поразило, они говорили, что гостеприимство местного населения. Честность, открытость, доброжелательность, - отметил генеральный директор ООО «Байкальский партнёр» Гэсэр Доржиев.



На втором месте – природа Бурятии и озеро Байкал, на третьем – кухня, бурятская, старообрядческая. Четвёртыми идут этника и самобытность региона, пятое место заняло качество организации туров и экскурсий.



Наряду с восторженными отзывами туристов, есть и недостатки в отрасли, точнее, в инфраструктуре. Это в частности касается дорог в республике.



- Дорога Улан-Удэ-Усть-Баргузин – просто шикарная, это шикарная возможность для нас, для туристов организовывать экскурсии в самые заповедные и самые красивые места Бурятии. Но как только заканчивается Усть-Баргузин, когда мы едем уже в Баргузинскую долину, посещаем Янжиму, Сувинские скалы, дорога превращается в мучение. Особенно это происходит после дождей. Дождей в этом сезоне было очень много. Если мы уж не говорим об асфальтовом покрытии, то хотя бы грейдеры почаще ходили по этим направлениям. К объектам показа должна быть хорошая дорога. Пресловутый Ацагат, в который ездят, наверное, 90% приезжих. Посмотрите, какая там дорога, нам иногда даже стыдно туда возить гостей, потому что это, во-первых, время, и качество дороги оставляет желать лучшего, - рассказал Гэсэр Доржиев.



Он добавил, что в этом сезоне в чистоте содержалось известное место на Байкале – скала «Черепаха». Особую благодарность Гэсэр Доржиев выразил за это Прибайкальскому району.



- Там не было мусора, в начале сезона что-то было, но весь сезон было чисто - в отличие от перевала Пыхта – там, где стоят урны - и мусора на пляже в Горячинске. То есть на центральном пляже почему-то всё время валялся мусор. Понятно, что и люди сорят, но как-то вот этот вопрос, я думаю, можно решить. На Пыхте стоят мусорные корзины, а не баки. Когда мы привозим туда туристов, говорим, это прекрасное святое место, то мы встречаем их, извините, мусором. Либо нужно убрать или демонтировать мусорные баки для того, чтобы туристы сами возили свой мусор, либо обеспечить их своевременную уборку, - говорит генеральный директор ООО «Байкальский партнёр».



Ещё одним недостатком он назвал острую нехватку инфраструктуры для приезжих. К примеру, нет смотровых площадок для гостей. Дорога по Баргузинскому тракту очень живописна, но мало мест, где турист может остановиться и сфотографировать красивые виды.



- Скала «Черепаха», да, мы решили проблему с мусором, но нет оборудованной стоянки для больших автобусов. Туда подъехать и отъехать очень сложно, развернуть большой 45-местный автобус при таком потоке очень сложно. Хотелось бы, чтобы там как вариант появился пешеходный переход, потому что если мы едем дальше по направлению Баргузин, то можно было бы остановиться с правой стороны у обочины, и пешеходы могли бы безопасно перейти дорогу. Там пешеходного перехода нет, там есть такие повороты, которые закрывают видимость для водителей, и скорость высокая, все разгоняются, - отметил Гэсэр Доржиев.



На сегодня вся отрасль готовится к приему гостей зимой. И уже иная проблема с «Черепахой» снова встанет перед туркомпаниями.



- Вспомните, кто был зимой на «Черепахе, как туда спускаться? Если мы говорим о каких-то там спортивных людях в кошках, они спокойно могут спрыгнуть на лёд Байкала. А все захотят это делать. А если мы говорим о тех, кто в скользкой обуви? Может быть, нам нужно сделать какой-то - зимой особенно и даже летом - спуск к берегу, а зимой – спуск на лёд, сделать какие-то временные лесенки из дерева, чтобы люди могли туда спускаться, - предложил он.



Также надо, по его мнению, благоустроить пляжные зоны. Ведь Байкал – так или иначе пляжное направление. «Туристы были в недоумении, что у нас такие пустынные дикие пляжи. В Гремячинске, Горячинске пляжи шикарные, песок есть, вода, все отлично. Но нет элементарно скамеек, где люди могут посидеть, полюбоваться закатом. Освещение нужно бы сделать, раздевалки, дорожки и т.д.», - продолжил эксперт.



Отдельной строкой идут туалеты.



- Туалеты, конечно, это наша боль. Не знаю, уже с каких времён. Мы уже который год развиваем туризм на Байкале, но с туалетами почему-то у нас лучше не становится. То есть становится лучше, но не в той мере. Спасибо за прекрасный туалет на Пыхте, который бесплатный, благоустроенный, чистый, аккуратный. И вот зимой, когда мы сейчас будем вывозить туристов на лёд Байкала, куда, извините, они будут ходить, чтобы не было жёлтого у нас снега. Хотелось бы решить эту проблему с туалетами, - поделился Гэсэр Доржиев.



Было пожелание представителей турфирм и об остановке на Хаиме - можно ли там асфальтировать площадку, поскольку летом образуются лужи, и обустроить там мини-рынок сувениров, дикоросов. Там своеобразная санитарная остановка автобусов для туристов.



Высказаны и другие замечания. Как результат, туроператорам обещали учесть их предложения и пожелания.



- Подводя итоги, действительно есть, чем похвалиться. То, что мы, вы в первую очередь как участники отрасли, смогли отработать все 10 запланированных чартеров, зная, что не все регионы смогли это сделать. Это тоже такая серьёзная большая ответственность, с чем вас всех поздравляю. Хочу заверить вас, что высказанные все вами замечания мы будем обязательно учитывать в бюджете 2021 года. Я прошу Марию Борисовну все замечания систематизировать, разбить их, условно говоря, по отраслевому принципу и по районам республики. Мы должны будем, учитывая опыт этих чартеров, уже определить все наши болевые точки и уже к следующему сезону подойти максимально во всеоружии. Понятно, что это потребует бюджетных средств, но будем стараться их учесть вместе с муниципальными образованиями. Понятно, что муниципальные образования здесь не справятся, и средства республиканского бюджета здесь надо предусматривать, - резюмировал первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев.



