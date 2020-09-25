В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция

На ситуацию с ценами в республике влиял как новый урожай овощей, так и закрытые границы
В августе годовая инфляция в Бурятии снизилась до 4,9% после 5% в июле, оставаясь заметно выше общероссийского показателя (3,6%), сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
- Годовая инфляция в Бурятии снизилась впервые за полгода. Сказалось поступление нового урожая овощей, увеличение производства мяса, а также насыщение спроса на колбасные изделия. С другой стороны, из-за действующих ограничений на зарубежный туризм в разгар сезона отпусков вырос спрос на автомобили. Это повлияло на цены легковых машин — по сравнению с августом прошлого года подержанные иномарки подорожали в среднем на 2%. Тогда как на протяжении всего года их стоимость ежемесячно снижалась в среднем на 1– 3%», — прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.
В августе продовольственная инфляция замедлилась до 6,9% после 7,4% в июле. Насыщение местными производителями потребностей рынка в овощах нового урожая отразилось на заметном снижении на цен на картофель, свеклу, огурцы.
Рост цен на колбасные изделия замедлился из-за снижения спроса. Так, продажи этой продукции одного из ведущих региональных мясопереработчиков в августе сократились на 17%, тогда как в предыдущие месяцы были выше прошлогоднего уровня.
Расширение предложения отразилось на замедлении роста цен на свинину. Крупнейший в регионе свинокомплекс увеличил производство мяса на убой, завершив поставки племенного скота другим предприятиям холдинга.
В то же время неблагоприятный прогноз урожая зерновых культур в ряде регионов СФО, поставляющих основной объём муки в республику, повлиял на повышение темпов прироста цен на муку и продукты её переработки — хлебобулочные, кондитерские изделия, макароны.
Годовая непродовольственная инфляция составила 3,7% после 3,4% в июле. Запрет на въезд в страны Юго-Восточной Азии — традиционные направления зарубежного отдыха жителей республики — привёл к перераспределению расходов в пользу внутреннего рынка. В частности, увеличился спрос на автомобили, хотя для лета, напротив, характерно снижение покупательской активности в этом сегменте. Рост спроса привел к подорожанию в августе по сравнению с июлем в годовом выражении подержанных иномарок.
Благодаря проведению летних отпусков в пределах республики и увеличению туристического потока на Байкал из соседних регионов выросло потребление автомобильного бензина и повысились темпы прироста цен на него.
Годовая инфляция в сфере услуг ускорилась до 3,5% после 3,4% в июле. Повышенная загрузка по сравнению с прошлым годом мест размещения отдыхающих на Байкале, в том числе за счет госпрограммы поддержки внутреннего туризма, стимулировала ускорение роста цен на санаторно-оздоровительные услуги.
Замедление снижения стоимости авиабилетов стало следствием восстановления спроса на услуги воздушного транспорта. Спад пассажиропотока через аэропорт столицы республики уменьшился с 25% в июле до 16,5% в августе.
В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2%.
В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 24.09.2020
Глава Бурятии рассказал о перспективах газификации
Экономика, 24.09.2020
Действующие в Бурятии строительные компании не могут обеспечить весь спрос
Экономика, 23.09.2020
По словам Алексея Цыденова, цифра ожидалась куда более большая
Экономика, 23.09.2020
Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла
Экономика, 22.09.2020
На строительство было выделено около миллиарда рублей
Содержать Ледовый дворец первые 10 лет полностью будет частный инвестор
У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами
Сейчас основам бережливого производства обучаются работники «Аэротеха»
Экономика, 18.09.2020
Объект готов на 75%
Экономика, 18.09.2020
Об этом сообщил директор аэропорта
В Бурятии активно строят фельдшерско-акушерские пункты и амбулатория
После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов
В регионе хотят увеличить спрос на использование экологичных транспортных средств
Экономика, 16.09.2020
КРДВ объявляет отбор на должность директора дочернего общества в республике
Экономика, 16.09.2020
Сегодня в Улан-Удэ одобрили повышение тарифов на проезд в маршрутках и трамваях