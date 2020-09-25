В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция

На ситуацию с ценами в республике влиял как новый урожай овощей, так и закрытые границы



В августе годовая инфляция в Бурятии снизилась до 4,9% после 5% в июле, оставаясь заметно выше общероссийского показателя (3,6%), сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.



- Годовая инфляция в Бурятии снизилась впервые за полгода. Сказалось поступление нового урожая овощей, увеличение производства мяса, а также насыщение спроса на колбасные изделия. С другой стороны, из-за действующих ограничений на зарубежный туризм в разгар сезона отпусков вырос спрос на автомобили. Это повлияло на цены легковых машин — по сравнению с августом прошлого года подержанные иномарки подорожали в среднем на 2%. Тогда как на протяжении всего года их стоимость ежемесячно снижалась в среднем на 1– 3%», — прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.



В августе продовольственная инфляция замедлилась до 6,9% после 7,4% в июле. Насыщение местными производителями потребностей рынка в овощах нового урожая отразилось на заметном снижении на цен на картофель, свеклу, огурцы.



Рост цен на колбасные изделия замедлился из-за снижения спроса. Так, продажи этой продукции одного из ведущих региональных мясопереработчиков в августе сократились на 17%, тогда как в предыдущие месяцы были выше прошлогоднего уровня.



Расширение предложения отразилось на замедлении роста цен на свинину. Крупнейший в регионе свинокомплекс увеличил производство мяса на убой, завершив поставки племенного скота другим предприятиям холдинга.



В то же время неблагоприятный прогноз урожая зерновых культур в ряде регионов СФО, поставляющих основной объём муки в республику, повлиял на повышение темпов прироста цен на муку и продукты её переработки — хлебобулочные, кондитерские изделия, макароны.



Годовая непродовольственная инфляция составила 3,7% после 3,4% в июле. Запрет на въезд в страны Юго-Восточной Азии — традиционные направления зарубежного отдыха жителей республики — привёл к перераспределению расходов в пользу внутреннего рынка. В частности, увеличился спрос на автомобили, хотя для лета, напротив, характерно снижение покупательской активности в этом сегменте. Рост спроса привел к подорожанию в августе по сравнению с июлем в годовом выражении подержанных иномарок.



Благодаря проведению летних отпусков в пределах республики и увеличению туристического потока на Байкал из соседних регионов выросло потребление автомобильного бензина и повысились темпы прироста цен на него.



Годовая инфляция в сфере услуг ускорилась до 3,5% после 3,4% в июле. Повышенная загрузка по сравнению с прошлым годом мест размещения отдыхающих на Байкале, в том числе за счет госпрограммы поддержки внутреннего туризма, стимулировала ускорение роста цен на санаторно-оздоровительные услуги.



Замедление снижения стоимости авиабилетов стало следствием восстановления спроса на услуги воздушного транспорта. Спад пассажиропотока через аэропорт столицы республики уменьшился с 25% в июле до 16,5% в августе.



В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2%.









