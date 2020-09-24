В случае газификации Бурятии газ будет дороже дров

Глава Бурятии рассказал о перспективах газификации



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о перспективах широкой газификации республики в интервью «Интерфаксу». В том числе он подтвердил, что вопрос обсуждается в контексте газопровода «Сила Сибирь», идущего в Китай.



- Проект «Сила Сибири 2» сейчас действительно прорабатывается. Идут переговоры с Монголией и КНР. Пока идёт предварительная работа, назвать какие-то сроки реализации проекта и точные планы нельзя. Но то, что уже есть принципиальное решение идти в этот проект, не может не радовать. Так или иначе это коснётся газификации Бурятии, - цитирует Алексея Цыденова «Интерфакс».



Глава Бурятии подчеркнул: «газ – не бесплатное удовольствие».



- Для людей, которые сейчас отапливают свои дома дровами, газ в итоге будет стоить дороже. Поскольку придётся протягивать трубы по населённым пунктам, по дворам, менять котлы в домах – это все довольно затратные вещи. В конце концов, нужно будет платить и за сам газ тоже. Поэтому, если вдруг придет труба, то большого распространения газа не будет. Это могут быть центральные котельные или отдельные предприятия. Но это пока слишком далекие перспективы, - отметил Алексей Цыденов.



Он напомнил, что сейчас в Бурятии строят локальные котельные на сжиженном природном газе (СПГ).



- Мы построили несколько школ с локальными газовыми котельными, экономически это вышло ничуть не дороже, чем с угольными. Это связано с тем, что топка углем имеет ряд побочных явлений: уголь может усыхать, терять в весе при перевозке, может пропадать со склада, к тому же качество угля может быть разное. С газом таких проблем нет. Вдобавок не нужно содержать кочегаров – котельные управляются с телефона. У нас есть Закаменский район, который находится на мазутном отоплении. Сейчас мы там тоже проектируем газовую котельную – вот там экономика будет гораздо лучше. Кроме того, есть проблемы с отоплением в Северо-Байкальске. Сам СПГ мы везём с Ангарска, Ковыкты или Якутии, - сообщил Алексей Цыденов.



Также он раскрыл информацию о том, что несколько раз предлагал заинтересованным компаниям начать поиск в Бурятии газовых месторождений.



- Вопрос в том, что газ там может быть и есть, но куда его девать потом? Перспективы для возведения небольших скважин могут появиться, когда у нас вырастет собственное потребление в республике. У нас есть три точки, в которых перспективно газ есть. Цифра называется заоблачная - 4,5 трлн кубов газа, под этим подписался научный коллектив. Но это умозрительные запасы, категории Д3. Его истинные объемы никто досконально не изучал, поскольку это затратный процесс, - приводит «Интерфакс» слова главы Бурятии.





