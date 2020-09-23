Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19

По словам Алексея Цыденова, цифра ожидалась куда более большая



Около 3,7 млрд рублей составят потери консолидированного бюджета Бурятии из-за ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в интервью «Интерфаксу».



- Сейчас экономика чувствует себя гораздо лучше, чем мы ожидали. Предполагалось, что падение доходов в консолидированный бюджет республики составит около 5,9 млрд рублей, сейчас эта сумма составляет 3,7 млрд рублей, а может быть будет ещё меньше. Даже если судить по собираемым налогам, то всё не так страшно, как ожидалось изначально, - цитирует «Интерфакс» главу Бурятии.



Уже в августе, по словам Цыденова, в республике восстановился к уровню прошлого года объём движения средств на внутреннем рынке. Однако есть в республике виды деятельности, которые так или иначе пострадали, все они связаны со сферой услуг. Это кинотеатры, цирки, организации, связанные с проведением массовых мероприятий.





