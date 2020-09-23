В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО

Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла



Во втором квартале 2020 года средняя компенсация по ОСАГО в Бурятии увеличилась до 100 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем в январе-марте текущего года, когда пострадавшим автовладельцам в среднем выплачивали 57 тыс. рублей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.



В целом за шесть месяцев 2020 года страховые компании компенсировали жителям республики по договорам ОСАГО более 300 млн рублей — на 14% больше, чем год назад. Количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 6% — до 4,5 тысяч. При этом большая часть инцидентов (3,1 тыс.) пришлась на первый квартал 2020 года.



- С апреля по июнь текущего года количество автомобилистов на дорогах Бурятии по понятным причинам было минимальным — аварийность снизилась, и число страховых выплат уменьшилось по сравнению с первым кварталом 2020 года более чем наполовину. А вот степень тяжести ДТП оказалась серьёзней, поэтому средняя сумма страхового возмещения резко возросла. Теперь у страховых компаний есть возможность стимулировать тех водителей, которые не создают аварийных ситуаций на дорогах. Поправки в законодательстве об ОСАГО позволяют устанавливать максимально выгодные условия по автогражданке для дисциплинированных и ответственных автомобилистов. Зато для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, применять самые высокие тарифы в рамках тарифного коридора, — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Границы тарифного коридора для владельцев личных автомобилей с 5 сентября 2020 года расширились вверх и вниз на 10%. Минимальный базовый тариф теперь начинается от 2471 рублей, максимальный составляет 5436 рублей (раньше 2746 рублей – 4972 рублей).



Формула расчёта итоговой стоимости полиса ОСАГО осталась без изменений: базовая ставка тарифа умножается на соответствующие коэффициенты, индивидуальные для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж, регион регистрации, мощность двигателя и другие).





