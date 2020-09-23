 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО

В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла

Во втором квартале 2020 года средняя компенсация по ОСАГО в Бурятии увеличилась до 100 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем в январе-марте текущего года, когда пострадавшим автовладельцам в среднем выплачивали 57 тыс. рублей. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

В целом за шесть месяцев 2020 года страховые компании компенсировали жителям республики по договорам ОСАГО более 300 млн рублей — на 14% больше, чем год назад. Количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 6% — до 4,5 тысяч. При этом большая часть инцидентов (3,1 тыс.) пришлась на первый квартал 2020 года.

- С апреля по июнь текущего года количество автомобилистов на дорогах Бурятии по понятным причинам было минимальным — аварийность снизилась, и число страховых выплат уменьшилось по сравнению с первым кварталом 2020 года более чем наполовину. А вот степень тяжести ДТП оказалась серьёзней, поэтому средняя сумма страхового возмещения резко возросла. Теперь у страховых компаний есть возможность стимулировать тех водителей, которые не создают аварийных ситуаций на дорогах. Поправки в законодательстве об ОСАГО позволяют устанавливать максимально выгодные условия по автогражданке для дисциплинированных и ответственных автомобилистов. Зато для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, применять самые высокие тарифы в рамках тарифного коридора, — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.

Границы тарифного коридора для владельцев личных автомобилей с 5 сентября 2020 года расширились вверх и вниз на 10%. Минимальный базовый тариф теперь начинается от 2471 рублей, максимальный составляет 5436 рублей (раньше 2746 рублей – 4972 рублей).

Формула расчёта итоговой стоимости полиса ОСАГО осталась без изменений: базовая ставка тарифа умножается на соответствующие коэффициенты, индивидуальные для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж, регион регистрации, мощность двигателя и другие).


ОСАГО ДТП национальный банк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
Экономика, 23.09.2020
Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
Экономика, 22.09.2020
На строительство было выделено около миллиарда рублей
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Экономика, 21.09.2020
Содержать Ледовый дворец первые 10 лет полностью будет частный инвестор
В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
Экономика, 21.09.2020
У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами
На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство
На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство
Экономика, 21.09.2020
Сейчас основам бережливого производства обучаются работники «Аэротеха»
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
Экономика, 17.09.2020
В Бурятии активно строят фельдшерско-акушерские пункты и амбулатория
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Экономика, 17.09.2020
После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов
В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
Экономика, 17.09.2020
В регионе хотят увеличить спрос на использование экологичных транспортных средств
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
Экономика, 16.09.2020
КРДВ объявляет отбор на должность директора дочернего общества в республике
Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Экономика, 16.09.2020
Сегодня в Улан-Удэ одобрили повышение тарифов на проезд в маршрутках и трамваях
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
Экономика, 16.09.2020
В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность
В Бурятии подсчитали, когда жителей станет миллион
В Бурятии подсчитали, когда жителей станет миллион
Экономика, 16.09.2020
В Бурятии приняли концепцию демографической политики до 2025 года
Новые школы и детсады в Бурятии избавили от налога на имущество
Новые школы и детсады в Бурятии избавили от налога на имущество
Экономика, 16.09.2020
Это касается учреждений, введённых в эксплуатацию после 2019 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^