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В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей

В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
Экономика,  Фото:предоставлено минсельхозпродом РБ
У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами

В селе Бичура в Бурятии обустроен искусственный водоём.

Это стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется в Бурятии с начала 2020 года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

В Бичуре, где возводят искусственный водоём, уже проведён ремонт и устройство оборудования по впуску и сбросу воды. На берегу установлены четыре железобетонных опоры со светильниками, построен пирс и здание лодочной станции.


Общая стоимость проекта 1,1 млн рублей, из них 825 тысяч – бюджетные средства, 275 тысяч – внебюджетные. За счет внебюджетных средств очищен берег от кустарников, завезен песок, отсыпан песком берег.

Запуск воды в бассейн планируется в первой декаде октября.

Таким образом, следующим летом у бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами.



водоемы благоустройство
 
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