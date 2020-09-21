В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей

У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами
В селе Бичура в Бурятии обустроен искусственный водоём.
Это стало возможным благодаря участию в программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется в Бурятии с начала 2020 года, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
В Бичуре, где возводят искусственный водоём, уже проведён ремонт и устройство оборудования по впуску и сбросу воды. На берегу установлены четыре железобетонных опоры со светильниками, построен пирс и здание лодочной станции.
Общая стоимость проекта 1,1 млн рублей, из них 825 тысяч – бюджетные средства, 275 тысяч – внебюджетные. За счет внебюджетных средств очищен берег от кустарников, завезен песок, отсыпан песком берег.
Запуск воды в бассейн планируется в первой декаде октября.
Таким образом, следующим летом у бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами.
У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами
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