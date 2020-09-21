На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство

- Необходимость в обучении сотрудников есть, она постоянная. Основной ресурс предприятия – это персонал. Будет развиваться персонал, будет развиваться предприятие. По результатам обучения мы ждём понимания, куда нам двигаться, что нам изменять, что делать, - рассказал директор по развитию ООО «Предприятие «Аэротех» Николай Тютрин.











В целом в Бурятии в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» принимает участие 13 предприятий. За счёт роста производительности труда власти республики ожидают к 2025 году получить около 1 миллиарда рублей налогов.



































В Улан-Удэ стартовало обучение по бережливому производству на предприятиях. На протяжении трёх дней повышать свою квалификацию будут работники ООО «Предприятие «Аэротех». Обучение проводится в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Основная задача бережливого производства – сформировать культуру непрерывного процесса улучшения производительности на предприятиях. Иными словами, участников научат устранять в своей работе все виды финансовых потерь, при этом повышая качество конечного продукта.Предприятие «Аэротех» занимается производством составных частей для вертолётов и самолётов. Обучать сотрудников компании приехал из Москвы тренер-консультант Федерального центра компетенций Константин Зайков. В разговоре с журналистами он заявил, что на предприятии через три года однозначно будет 30% повышение производительности труда.- На предприятии работают нормально, как работают большинство наши предприятий. Но те технологии, которые мы передадим, совместно освоим и научим персонал, позволят воспользоваться тем ресурсом, который не используется. Самое главное, с чем работает бережливое производство – это затраты, но в конечном итоге оно работает с себестоимостью. Чем лучше мы работаем с себестоимостью, тем больше у нас денег развиваться, пробовать новую продукцию, проводить модернизацию. Чем хуже мы работаем с себестоимостью, ровно настолько мы и беднее, - отметил Константин Зайков.Федеральный центр компетенций курирует в Бурятии не только «Предприятие «Аэротех», но и другие крупнейшие компании республики. Среди них «БурятМясоПром», «БурятХлебПром», фабрика «Селенга» и Селенгинский ЦКК. На сегодняшний день на предприятиях уже есть положительные изменения.- Есть некоторые особенности подсчёта этого показателя. Мы его будем знать за 2019 год, только лишь в ноябре 2020 года. Если говорить про уровень производительности 2020 года, то он станет известен в ноябре 2021 года. На тех потоках и образцах, которые были отобраны первыми для участия в нацпректе, рост производительности составляет от 17 до 20%, - рассказал заместитель министра экономики Бурятии Владимир Смолин.