 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 сентября

17 сентября

Популярное

В Улан-Удэ подходит к концу ремонт дороги на Гагарина

В Улан-Удэ подходит к концу ремонт дороги на Гагарина
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Объект готов на 75%

В Улан-Удэ продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина. Общая протяжённость объекта составила около трёх километров. Сейчас на Гагарина рабочие уже уложили новый асфальт на участке дороги от улицы Хахалова до улицы Хоца Намсараева и от улицы Коллективная до Добролюбова. В целом строительная готовность составляет 75%.

- Срок завершения работ по объекту 1 октября. Сейчас завершаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на данном участке. Остаются работы по устройству тротуаров, организация дорожной безопасности, то есть устройство перильного ограждения, дорожных знаков и разметки, - сообщил заместитель директора «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.

Также Малых отметил, что тротуары от улицы Коллективная до Добролюбова уже сделаны.


Всеми работами занимается подрядная организация ООО «Фортуна». Контракт с компанией был заключен в марте этого года, а его сумма оценивается почти в 105 миллионов рублей. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Главный инженер подрядной организации в беседе с журналистами рассказал, что ремонтные работы не обошлись без проблем. Загвоздка была в том, что улица Гагарина сильно загружена как автомобилями, так и трамваями.

- Интенсивность очень большая, нагруженность на улицу Гагарина. Нам приходилось объект разбивать на пять этапов – мы участками перекрывали дорогу. Опять же трамвайные пути. Мы работаем, не можем остановить, они целыми днями тоже работают. Тогда они работали днём, мы ночью. Есть участки, где мы не мешаем друг другу и работаем в день, - рассказал главный инженер ООО «Фортуна» Александр Жанаев.


Местные жители всё же довольны новым покрытием, несмотря на некоторый дискомфорт, в том числе ночные работы.

- Живу на Шишковке уже лет 10 и, честно говоря, не помню, когда тут в последний раз делали ремонт. Теперь хоть машина не сильно страдать будет, да и пассажирам в автобусах комфортно будет ездить, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель Александр.

В целом в 2020 году по региональному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии проводится ремонт 46 объектов и ликвидация 15 мест концентрации ДТП. На эти цели направлено 2 миллиарда 800 миллионов рублей.









правительство РБ дорожный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
Экономика, 17.09.2020
В Бурятии активно строят фельдшерско-акушерские пункты и амбулатория
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Экономика, 17.09.2020
После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов
В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
В Забайкалье решили отменить транспортный налог на электромобили
Экономика, 17.09.2020
В регионе хотят увеличить спрос на использование экологичных транспортных средств
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
Управляющей компании ТОР «Бурятия» требуется руководитель
Экономика, 16.09.2020
КРДВ объявляет отбор на должность директора дочернего общества в республике
Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Экономика, 16.09.2020
Сегодня в Улан-Удэ одобрили повышение тарифов на проезд в маршрутках и трамваях
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
В Бурятии накопали 36 тысяч тонн картофеля
Экономика, 16.09.2020
В минсельхозпроде назвали среднюю урожайность
В Бурятии подсчитали, когда жителей станет миллион
В Бурятии подсчитали, когда жителей станет миллион
Экономика, 16.09.2020
В Бурятии приняли концепцию демографической политики до 2025 года
Новые школы и детсады в Бурятии избавили от налога на имущество
Новые школы и детсады в Бурятии избавили от налога на имущество
Экономика, 16.09.2020
Это касается учреждений, введённых в эксплуатацию после 2019 года
Улан-Удэ и Красноярск свяжет прямой рейс
Улан-Удэ и Красноярск свяжет прямой рейс
Экономика, 15.09.2020
«Полетели!» - поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
В Бурятии подорожали стройматериалы, ЖКХ и пиво
В Бурятии подорожали стройматериалы, ЖКХ и пиво
Экономика, 14.09.2020
Снизились цены на капусту, картофель и виноград
С авиамаршрута Улан-Удэ – Москва ушёл один перевозчик
С авиамаршрута Улан-Удэ – Москва ушёл один перевозчик
Экономика, 11.09.2020
Полёты прекратила «Smartavia», заходившая с низкими ценами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^