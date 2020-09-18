В Улан-Удэ подходит к концу ремонт дороги на Гагарина

Также Малых отметил, что тротуары от улицы Коллективная до Добролюбова уже сделаны.







- Интенсивность очень большая, нагруженность на улицу Гагарина. Нам приходилось объект разбивать на пять этапов – мы участками перекрывали дорогу. Опять же трамвайные пути. Мы работаем, не можем остановить, они целыми днями тоже работают. Тогда они работали днём, мы ночью. Есть участки, где мы не мешаем друг другу и работаем в день, - рассказал главный инженер ООО «Фортуна» Александр Жанаев.





В целом в 2020 году по региональному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии проводится ремонт 46 объектов и ликвидация 15 мест концентрации ДТП. На эти цели направлено 2 миллиарда 800 миллионов рублей.































В Улан-Удэ продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Гагарина. Общая протяжённость объекта составила около трёх километров. Сейчас на Гагарина рабочие уже уложили новый асфальт на участке дороги от улицы Хахалова до улицы Хоца Намсараева и от улицы Коллективная до Добролюбова. В целом строительная готовность составляет 75%.- Срок завершения работ по объекту 1 октября. Сейчас завершаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на данном участке. Остаются работы по устройству тротуаров, организация дорожной безопасности, то есть устройство перильного ограждения, дорожных знаков и разметки, - сообщил заместитель директора «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.Всеми работами занимается подрядная организация ООО «Фортуна». Контракт с компанией был заключен в марте этого года, а его сумма оценивается почти в 105 миллионов рублей. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Главный инженер подрядной организации в беседе с журналистами рассказал, что ремонтные работы не обошлись без проблем. Загвоздка была в том, что улица Гагарина сильно загружена как автомобилями, так и трамваями.Местные жители всё же довольны новым покрытием, несмотря на некоторый дискомфорт, в том числе ночные работы.- Живу на Шишковке уже лет 10 и, честно говоря, не помню, когда тут в последний раз делали ремонт. Теперь хоть машина не сильно страдать будет, да и пассажирам в автобусах комфортно будет ездить, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель Александр.