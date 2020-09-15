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Улан-Удэ и Красноярск свяжет прямой рейс

Улан-Удэ и Красноярск свяжет прямой рейс
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Полетели!» - поделился гендиректор аэропорта «Байкал»

С 26 октября 2020 года авиакомпания «Nord Wind» начинает полёты по маршруту «Улан-Удэ – Красноярск». Рейсы будут проводиться два раза в неделю. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.

По его словам, этого удалось добиться благодаря «совместным усилиям авиакомпаний, аэропорта «Байкал» и правительства Бурятии».

- Полетели! «Nord Wind», так держать! – написал Дмитрий Гармаев.

В настоящее время улететь из Улан-Удэ в Красноярск напрямую невозможно.

Аэропорт "Байкал" авиаперевозки
 
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