«Полетели!» - поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
С 26 октября 2020 года авиакомпания «Nord Wind» начинает полёты по маршруту «Улан-Удэ – Красноярск». Рейсы будут проводиться два раза в неделю. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.
По его словам, этого удалось добиться благодаря «совместным усилиям авиакомпаний, аэропорта «Байкал» и правительства Бурятии».
- Полетели! «Nord Wind», так держать! – написал Дмитрий Гармаев.
В настоящее время улететь из Улан-Удэ в Красноярск напрямую невозможно.
Улан-Удэ и Красноярск свяжет прямой рейс
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