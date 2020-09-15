Улан-Удэ и Красноярск свяжет прямой рейс

«Полетели!» - поделился гендиректор аэропорта «Байкал»



С 26 октября 2020 года авиакомпания «Nord Wind» начинает полёты по маршруту «Улан-Удэ – Красноярск». Рейсы будут проводиться два раза в неделю. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.



По его словам, этого удалось добиться благодаря «совместным усилиям авиакомпаний, аэропорта «Байкал» и правительства Бурятии».



- Полетели! «Nord Wind», так держать! – написал Дмитрий Гармаев.



В настоящее время улететь из Улан-Удэ в Красноярск напрямую невозможно.



