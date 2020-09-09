В Бурятии зафиксировали критическую ситуацию с подтоплением полей

До сих пор остаются затопленными большие площади сенокосных полей



По состоянию на 7 сентября, в Бурятии скошены травы на площади 273 тысяч га, убран 61% полей от плана. В прошлом году на эту же дату было заготовлено 74% от плана. Отставание в этом году обусловлено плохими погодными условиями во второй половине лета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Даба-Жалсана Чирипова.



Всего в хозяйствах Бурятии содержится 374,6 тыс голов крупного рогатого скота. Для обеспечения кормами всего поголовья скота фермерам необходимо заготовить 647 тыс тонн сена, 15 тыс тонн фуража, 400 тыс тонн силоса. Однако, по словам министра, в ряде районов наблюдается сложная обстановка с заготовкой кормов.



- Это лето в ряде районов оказалось сложным. Начало лета было засушливым в семи районах: Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Курумканском, Кабанском, Иволгинском, Селенгинском. Июль в ряде муниципалитетов также прошёл практически без дождей. В августе сенокосные поля подтопило в Баргузинском, Курумканском, Еравнинском и Селенгинском районах. Общая площадь повреждённых угодий по республике составляет 7,3 тыс. га, - рассказал министр на планёрном совещании.



Глава Баргузинского района Михаил Мишурин, в свою очередь, отметил ситуацию с подтоплением сенокосных полей в районе, как критическую.



- Несмотря на то, что за сутки вода упала на восемь см, остаются затопленными большие площади. Провели проверку запасов в хозяйствах, корма в основном довольно старые – двухгодичной давности, - пояснил Михаил Мишурин.



По словам Дабы-Жалсан Чирипова, районам рекомендовано провести инвентаризацию неиспользуемых сенокосных участков и заготовленных грубых кормов прошлых лет для их предоставления пострадавшим хозяйствам. Также главам районов поручено рассмотреть возможность предоставить переходящий остаток кормов пострадавшим от подтопления районам.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил также минсельхозпроду республики отработать механизм предоставления материальной помощи крестьянско-фермерским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам.



- Необходимо поддержать фермеров, чтобы у нас не произошёл зимой массовый забой скота из-за того, что животных нечем кормить. Кроме этого, прошу оперативно разобраться с землёй, ведь человек не может прийти и начать косить там, где ему вздумается, прошу ускорить эту работу, - отметил Алексей Цыденов.



