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«Это не бизнес, а наука»: В Бурятии поддержат развитие семеноводства

«Это не бизнес, а наука»: В Бурятии поддержат развитие семеноводства
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Работа с сортами, которые дадут наилучшую урожайность, идёт в Тарбагатайском районе

В субботу, 5 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочей поездкой Тарбагатайский район. Здесь работает селекционно-семеноводческий питомник, который реализует на практике научные разработки бурятских учёных в области земледелия и растениеводства.

Семеноводческий процесс ведётся в двух фермерских хозяйствах района и на площадках ФГБУ «Россельхозцентр». Учреждение много лет занимается научно-исследовательской работой и внедряет её результаты в работу местных хозяйств.

- Мы сегодня обсудили и поддержали создание малого инновационного предприятия. У нас задача повысить урожайность, а для этого нужны специальные сорта, которые в наших условиях, при нашей погоде, с нашей почвой дают наилучшую урожайность. И чтобы были устойчивы к засухе, перепадам температур, что свойственно для нашего климата. И такие сорта нужно постоянно обновлять, развивать их производство. А для этого нужна такая научная работа. Специалисты буквально вручную перебирают семена. Я задал вопрос о том, сколько гектаров засеяно научными образцами, мне ответили, что считают колосками, а не гектарами. То есть первый этап считается в колосках, далее – рядах. И только через пять лет их можно передавать хлеборобам для промышленной посадки. Безусловно, работа важная и нужная, и её нужно поддерживать. Это не бизнес, а в чистом виде наука и стратегическое направление, - отметил Алексей Цыденов. 


ООО «Куналей Агро» создано два года назад и включено в республиканский реестр семеноводческих хозяйств республики Бурятия по выращиванию и реализации семян зерновых культур. Фермерский проект развивается при государственной поддержке. За первое полугодие 2020 года хозяйству оказана помощь в размере 14,5 млн рублей.

Сегодня площадь обрабатываемой пашни составляет свыше 5 тысяч га. Посевная площадь, в том числе зерновых культур занимает территорию в 2,7 тысяч га.

- Мы реализуем выращенные семена ячменя и трех видов пшеницы по другим хозяйствам республики и за ее пределами. Монгольские и китайские хозяйства закупают. Конечно, помощь от государства много значит. Нам за технику возместили половину стоимости, за косилку тоже компенсировали. В этом году трактор купили за 11 млн рублей тоже на средства господдержки, и несвязная поддержка идёт, на обработку почвы компенсация по страховым взносам – ощутимая помощь, - рассказал директор ООО «Куналей Агро» Сергей Заиграев. 



В соседнем хозяйстве организовали полный цикл и сами выращивают корма для своей животноводческой фермы. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора казахской белоголовой породы.

- У нас племенное хозяйство, также развиваем семеноводческое направление. Выращиваем семена различных культур для реализации в республике и в Забайкалье. Спрос хороший, можно развиваться. За три года совместной работы мы за счёт мер поддержки на 80% обновили нашу технику, - рассказал директор ООО «Куйтунское» Григорий Мясников.

За первое полугодие 2020 года на развитие хозяйства предоставлено 11,9 млн рублей в рамках программы поддержки фермеров.

- Общая сумма государственной поддержки сельхозпредприятий – около 750 млн рублей, половина из которых - федеральные средства. Результат мы видим: здесь и погода, и новая техника, и меры поддержки – все вместе сработало, и на полях урожай зреет хороший. Но урожай оценивают после сбора, поэтому хочу пожелать фермерам успешного завершения сезона, - обратился к сельчанам Алексей Цыденов.


По информации правительства Бурятии

сельское хозяйство семена
 
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