При этом в маршрут не попало Забайкалье
Бурятия попала в туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири», разработанный томским отделением Русского географического общества (РГО). Помимо Бурятии, в него войдут все регионы Сибирского федерального округа, сообщает ТАСС.
От Забайкалья проекту пришлось отказаться, в том числе из-за сложной и дорогой логистики, сообщила ТАСС координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.
Ранее запуск маршрута планировался в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на сентябрь.
- Там есть у нас и Улан-Удэ, и Байкал, и демонстрация национальных праздников, и гастрономия, поэтому мы Бурятию оставили в маршруте. Мы так и пишем: «Десять регионов СФО и Республика Бурятия», - сказала Калюжная.
В Бурятии путешественники посетят Улан-Удэ, Иволгинский дацан, далее по маршруту - Байкал.
- На берегу Байкала запланирован день отдыха, люди смогут насладиться природой, у них будет рыбалка, также по желанию туристы могут покататься на катамаранах. А дальше они направляются в Иркутскую область, - пояснила Калюжная.
«Золотое кольцо Сибири» - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделение РГО, его курирует проект полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Суть проекта в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым обзорным туристским маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута - 10 тыс. км. Путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы, уточняет ТАСС.
Бурятию включили в турмаршрут «Золотое кольцо Сибири»
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