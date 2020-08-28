 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»

Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, 2019 год
Стартовал шестой международный военно-технический форум «Армия-2020» – главное событие года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса

Одна из площадок ежегодного форума организована в Улан-Удэ на аэродроме «Восточный». Здесь 28 и 29 августа предприятия оборонно-промышленного комплекса Бурятии продемонстрируют продукции военного и двойного назначения.

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» является одним из крупнейших производителей вертолётной техники в России. На статической стоянке аэродрома «Восточный» Улан-Удэнский авиационный завод представит два вертолёта: военно-транспортный Ми-171Ш и многоцелевой вертолёт Ми-8АМТ (экспортный вариант Ми-171Е).

С 1991 года У-УАЗ выпускает многофункциональные вертолёты Ми-8АМТ. Они выпускаются в грузовом, пассажирском, поисково-спасательном, противопожарном, медицинском, VIP, конвертируемом (транспортный/VIP) вариантах.

Военно-транспортные вертолёты Ми-8АМТШ (экспортный вариант Ми-171Ш) являются одними из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/171 и занимают значительную долю в обновленном парке силовых структур РФ.

Процесс постоянного взаимодействия министерства обороны и предприятия стимулирует создание всё более совершенных машин.

Создан арктический вертолёт Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск в северных регионах страны.

Лётные испытания в АО «НВЦ Миль и Камов» проходит первый опытный образец Ми-8АМТШ-ВН. У-УАЗ воплотил в этом вертолёте целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть. Его технический облик был сформирован с учётом опыта боевого применения вертолётов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

Как сообщал «Байкал-Daily», форум «Армия-2020» состоится 28 и 29 августа. В Улан-Удэ он пройдёт на аэродроме «Восточный» и в посёлке Сосновый Бор. В городе Кяхта «Армия-2020» откроется центральной площади города, а также площадкой станет территория военного городка мотострелкового соединения.

Работать площадки будут с 10:00 до 16:00. Вход свободный. 
Улан-Удэнский авиазавод военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»
Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»
Экономика, 28.08.2020
Стартовал шестой международный военно-технический форум «Армия-2020» – главное событие года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса
В Улан-Удэ ремонтируют бомбоубежище
В Улан-Удэ ремонтируют бомбоубежище
Экономика, 27.08.2020
Бомбоубежище строили для местных жителей и работников авиазавода
В Бурятии затопило сенокосные угодья
В Бурятии затопило сенокосные угодья
Экономика, 27.08.2020
Пострадали более 400 личных подсобных хозяйств
В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов
В Бурятии заготовлено 50% грубых кормов
Экономика, 27.08.2020
Скошено травы на площади 225 тысяч гектаров
Крупный лайнер А330-300 возобновил полёты в Иркутск
Крупный лайнер А330-300 возобновил полёты в Иркутск
Экономика, 25.08.2020
Коррективы в пассажирские перевозки внесла пандемия
В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
Экономика, 22.08.2020
«Давно так плотно не было», - комментирует представитель аэропорта ситуацию с рейсами
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
Экономика, 21.08.2020
Также транзитом прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу
Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Экономика, 21.08.2020
К такому выводу пришли представители Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей
Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей
Экономика, 20.08.2020
Соответствующий контракт заключен в начале этой недели  
В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
Экономика, 20.08.2020
Между тем, в большинстве регионов России отмечено падение рынка
В Бурятии подрос прожиточный минимум
В Бурятии подрос прожиточный минимум
Экономика, 19.08.2020
Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^