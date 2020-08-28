Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»

Стартовал шестой международный военно-технический форум «Армия-2020» – главное событие года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса
Одна из площадок ежегодного форума организована в Улан-Удэ на аэродроме «Восточный». Здесь 28 и 29 августа предприятия оборонно-промышленного комплекса Бурятии продемонстрируют продукции военного и двойного назначения.
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» является одним из крупнейших производителей вертолётной техники в России. На статической стоянке аэродрома «Восточный» Улан-Удэнский авиационный завод представит два вертолёта: военно-транспортный Ми-171Ш и многоцелевой вертолёт Ми-8АМТ (экспортный вариант Ми-171Е).
С 1991 года У-УАЗ выпускает многофункциональные вертолёты Ми-8АМТ. Они выпускаются в грузовом, пассажирском, поисково-спасательном, противопожарном, медицинском, VIP, конвертируемом (транспортный/VIP) вариантах.
Военно-транспортные вертолёты Ми-8АМТШ (экспортный вариант Ми-171Ш) являются одними из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/171 и занимают значительную долю в обновленном парке силовых структур РФ.
Процесс постоянного взаимодействия министерства обороны и предприятия стимулирует создание всё более совершенных машин.
Создан арктический вертолёт Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск в северных регионах страны.
Лётные испытания в АО «НВЦ Миль и Камов» проходит первый опытный образец Ми-8АМТШ-ВН. У-УАЗ воплотил в этом вертолёте целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть. Его технический облик был сформирован с учётом опыта боевого применения вертолётов, в том числе в Сирийской Арабской Республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», форум «Армия-2020» состоится 28 и 29 августа. В Улан-Удэ он пройдёт на аэродроме «Восточный» и в посёлке Сосновый Бор. В городе Кяхта «Армия-2020» откроется центральной площади города, а также площадкой станет территория военного городка мотострелкового соединения.
Работать площадки будут с 10:00 до 16:00. Вход свободный.
Улан-Удэнский авиазавод представит вертолёты на форуме «Армия-2020»
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