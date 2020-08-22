 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Августа

21 Августа

Популярное

В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа

В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
«Давно так плотно не было», - комментирует представитель аэропорта ситуацию с рейсами

В аэропорту «Байкал» установилось плотное расписание. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в Facebook.

- Конец августа в аэропорту будет особо горячим. Два ежедневных рейса в Мск S7. Ежедневно «Победа», четыре раза в неделю «Smartavia». Новосибирск уже соревнуется с Москвой! Так плотно не было давно. Отложенный спрос после пандемии в аэропорту «Байкал» ощущается кожей, - написал Дмитрий Гармаев.

В комментариях пользователи спросили его, когда откроется рейс в Пекин. Коммерческий директор аэропорта ответил следующее: «Пока неизвестно. Держим связь с МИД. Но пока нет новостей».

В конце марта из-за пандемии коронавируса сразу две авиакомпании - «Победа» и «Smartavia» - временно отменили рейсы в Улан-Удэ.

Затем в июне авиакомпания «Победа» возобновила полёты

Также в это же время полёты из Улан-Удэ в Москву возобновила и «Smartavia»

Аэропорт "Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
Экономика, 22.08.2020
«Давно так плотно не было», - комментирует представитель аэропорта ситуацию с рейсами
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
Через Бурятию Монголия отправила в Гонконг 10 тонн рогов
Экономика, 21.08.2020
Также транзитом прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу
Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Экономика, 21.08.2020
К такому выводу пришли представители Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей
Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей
Экономика, 20.08.2020
Соответствующий контракт заключен в начале этой недели  
В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
В Бурятии зафиксирован рост рынка новых авто
Экономика, 20.08.2020
Между тем, в большинстве регионов России отмечено падение рынка
В Бурятии подрос прожиточный минимум
В Бурятии подрос прожиточный минимум
Экономика, 19.08.2020
Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии
Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается
Розничная торговля в Бурятии: снижение продолжается
Экономика, 19.08.2020
Снизился также оборот общественного питания
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
Экономика, 17.08.2020
Система гидроизолирует конструкцию без устройства защитного слоя железобетона  
Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Бурятия оказалась на 33 месте в рейтинге доступности бензина
Экономика, 17.08.2020
Эксперты посчитали, сколько жители Бурятии могут купить бензина на чистую среднюю зарплату
Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
Москва дала Бурятии на охрану омуля ещё 220 млн
Экономика, 14.08.2020
На эти деньги в том числе купят автомобили повышенной проходимости
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Министр экономики Бурятии сообщила о росте промышленного производства
Экономика, 13.08.2020
Промышленное производство в Бурятии выросло на 5%
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
Экономика, 13.08.2020
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Экономика, 12.08.2020
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Экономика, 11.08.2020
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^