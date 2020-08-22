«Давно так плотно не было», - комментирует представитель аэропорта ситуацию с рейсами
В аэропорту «Байкал» установилось плотное расписание. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в Facebook.
- Конец августа в аэропорту будет особо горячим. Два ежедневных рейса в Мск S7. Ежедневно «Победа», четыре раза в неделю «Smartavia». Новосибирск уже соревнуется с Москвой! Так плотно не было давно. Отложенный спрос после пандемии в аэропорту «Байкал» ощущается кожей, - написал Дмитрий Гармаев.
В комментариях пользователи спросили его, когда откроется рейс в Пекин. Коммерческий директор аэропорта ответил следующее: «Пока неизвестно. Держим связь с МИД. Но пока нет новостей».
В конце марта из-за пандемии коронавируса сразу две авиакомпании - «Победа» и «Smartavia» - временно отменили рейсы в Улан-Удэ.
Затем в июне авиакомпания «Победа» возобновила полёты.
Также в это же время полёты из Улан-Удэ в Москву возобновила и «Smartavia».
В аэропорту Улан-Удэ ожидают «горячий» конец августа
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 22.08.2020
«Давно так плотно не было», - комментирует представитель аэропорта ситуацию с рейсами
Экономика, 22.08.2020
Также в перечень вошли соцобъекты и госздания
Экономика, 21.08.2020
Также транзитом прошли 16 тонн картонных коробок из Китая в Польшу
Экономика, 21.08.2020
К такому выводу пришли представители Национального исследовательского университета Высшей школы экономики
Экономика, 20.08.2020
Соответствующий контракт заключен в начале этой недели
Экономика, 20.08.2020
Между тем, в большинстве регионов России отмечено падение рынка
Экономика, 19.08.2020
Стало известно, какой минимальный уровень жизни заложили в Бурятии
Экономика, 19.08.2020
Снизился также оборот общественного питания
Экономика, 17.08.2020
Система гидроизолирует конструкцию без устройства защитного слоя железобетона
Экономика, 17.08.2020
Эксперты посчитали, сколько жители Бурятии могут купить бензина на чистую среднюю зарплату
Экономика, 14.08.2020
На эти деньги в том числе купят автомобили повышенной проходимости
Экономика, 13.08.2020
Промышленное производство в Бурятии выросло на 5%
Экономика, 13.08.2020
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Экономика, 12.08.2020
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Экономика, 11.08.2020
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения