Также в перечень вошли соцобъекты и госздания
Правительство России разрешило строительство жилья и ряд социальных объектов в границах Байкальской природной территории без прохождения государственной экологической экспертизы. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».
В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий из числа объектов экологической госэкспертизы федерального уровня проектную документацию социальных объектов, строительство и реконструкция которых планируется в населённых пунктах Байкальской природной территории, но за пределами особо охраняемых территорий. Законом предусматривается, что перечень объектов социальной инфраструктуры, проекты которых освобождаются от необходимости проходить госэкспертизу, утверждает Правительство РФ.
Помимо школ, детских садов, вузов, больниц и домов престарелых, в опубликованный в пятницу перечень вошли объекты специализированного жилищного фонда, дома блокированной застройки и многоквартирные дома.
Также правительство освободило от государственной экологической экспертизы здания для органов госвласти и местного самоуправления, судов, их аппаратов и центров госуслуг.
Кроме того, в перечень включены музеи, аэродромы санитарной авиации, спортивные площадки, концертные залы, библиотеки, театры, объекты размещения метеолорогических и аварийно-спасательных служб, а также службы экологического мониторинга.
Правительство разрешило строить жильё на Байкале без госэкоэкспертизы
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