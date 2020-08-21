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Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома

Жители Бурятии предпочитают супермаркетам магазины у дома
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
К такому выводу пришли представители Национального исследовательского университета Высшей школы экономики

Жители Бурятии предпочитают покупать продукцию в магазинах шаговой доступности - рядом с домом, а не в супермаркетах. Также чаще всего приобретают товары в точках рядом с домом жители Брянской области и Республики Адыгея. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя директора института «Центр развития» Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Светлану Мисихину.

В отличие от Бурятии, во втором квартале отмечен значительный рост сетевой торговли в Мурманской области, Удмуртской Республике, Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов. Супермаркеты в этих регионах активно привлекают клиентов скидочными кампаниями, локальными акциями и бонусами.

В целом по стране также отмечен рост доли онлайн-продаж благодаря развитию доставок на дом.

В июле 2020 года оборот розничной торговли в России составил 2843,2 млрд рублей или 97,4% (в сопоставимых ценах) к уровню аналогичного периода прошлого года, следует из опубликованного доклада Росстата о социально-экономическом положении России. За январь-июль оборот сократился на 5,8% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил чуть более 18 трлн рублей. При этом восстановление оборотов в июле, хоть и не слишком быстрое, всё же зафиксировано.

- Основное падение оборота пришлось на второй квартал, когда действовал режим самоизоляции из-за ситуации с COVID-19. Самый сильный спад оборота розницы фиксировался в апреле - 23,2% (к апрелю 2019-го) и мае - 19,2% (к маю 2019-го). К середине лета ситуация стала выравниваться. По итогам второго квартала снижение оборота составило 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечается в публикации «Российской газеты».





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