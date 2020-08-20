Минфин Бурятии откроет кредитную линию на 4,3 млрд рублей

Соответствующий контракт заключен в начале этой недели



Министерство финансов Бурятии и банк «Россия» заключили контракт на предоставление кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности заёмных средств в размере 4 млрд 300 млн рублей.



Средства предназначены для финансирования дефицита республиканского бюджета и/или погашения долговых обязательств Бурятии. Срок действия услуг – один год.



Согласно сайту госзакупок, на торги была подана всего одна заявка – банка «Россия». Цена контракта составляет 235,6 млн. Контракт был заключен 17 августа.



Справка:



Кредитная линия – это юридически оформленное обязательство банка выдавать клиенту кредит в определённом объеме в течение оговоренного времени. Кредитная линия отличается от единовременного кредитования тем, что клиент может получать ссуду не один раз в какой-то указанный в соглашении день, а тогда, когда ему она потребуется, частями.

