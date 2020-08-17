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В Бурятии строят два моста по новым технологиям

В Бурятии строят два моста по новым технологиям
Экономика,  Фото:pixabay.com
Система гидроизолирует конструкцию без устройства защитного слоя железобетона

В Бурятии в ходе ремонта мостов через реку Иволга на 455 км и реку Мысовка на 278 км федеральной трассы «Байкал» применяется новая технология –гидроизоляция «Рабберфлекс-55».

Эта система предназначена для гидроизоляции мостов, подпорных стен и опор искусственных сооружений, не требует устройства защитного слоя железобетона, а также может укладываться непосредственно под горячий асфальт. Материал полимеризуется под воздействием влажности воздуха, в результате чего образуется прочная резиноподобная мембрана с высокой адгезией как к бетону, так и к металлу. Кроме того, при использовании данной технологии не требуется применение сложной техники.

На объектах ремонта двух мостов специалисты привели в нормативное состояние конструкции опорных частей, устроили антисейсмические стопоры, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, усилили опорные зоны балок углеволокном, заменили мостовое полотно.

В настоящее время завершён этап нанесения щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, устанавливают металлическое барьерное ограждение. В дальнейшем планируется выезд рабочей комиссии на объекты, после чего на мостах откроют рабочее движение в обоих направлениях.

Ввод мостов в эксплуатацию намечен на третий квартал текущего года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
мост Упрдор "Южный Байкал"
 
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