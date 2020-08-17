Система гидроизолирует конструкцию без устройства защитного слоя железобетона
В Бурятии в ходе ремонта мостов через реку Иволга на 455 км и реку Мысовка на 278 км федеральной трассы «Байкал» применяется новая технология –гидроизоляция «Рабберфлекс-55».
Эта система предназначена для гидроизоляции мостов, подпорных стен и опор искусственных сооружений, не требует устройства защитного слоя железобетона, а также может укладываться непосредственно под горячий асфальт. Материал полимеризуется под воздействием влажности воздуха, в результате чего образуется прочная резиноподобная мембрана с высокой адгезией как к бетону, так и к металлу. Кроме того, при использовании данной технологии не требуется применение сложной техники.
На объектах ремонта двух мостов специалисты привели в нормативное состояние конструкции опорных частей, устроили антисейсмические стопоры, шкафные стенки, открылки и очистные сооружения, усилили опорные зоны балок углеволокном, заменили мостовое полотно.
В настоящее время завершён этап нанесения щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, устанавливают металлическое барьерное ограждение. В дальнейшем планируется выезд рабочей комиссии на объекты, после чего на мостах откроют рабочее движение в обоих направлениях.
Ввод мостов в эксплуатацию намечен на третий квартал текущего года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Бурятии строят два моста по новым технологиям
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 17.08.2020
Эксперты посчитали, сколько жители Бурятии могут купить бензина на чистую среднюю зарплату
Экономика, 14.08.2020
На эти деньги в том числе купят автомобили повышенной проходимости
Экономика, 13.08.2020
Промышленное производство в Бурятии выросло на 5%
Экономика, 13.08.2020
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Экономика, 12.08.2020
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Экономика, 11.08.2020
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения
Большую часть жилья строят сами жители
Традиционно День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа
Продвигать это направление решила не Бурятия, а Иркутская область
Экономика, 06.08.2020
Соглашение о сотрудничестве в создании проекта подписано 5 августа
Экономика, 06.08.2020
Арочных мостов в республике до этого не было
Экономика, 05.08.2020
Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу
Из них 300 тонн пришлись на продукцию быстрого приготовления
На новые автобусы потратят почти 200 млн рублей
Открытый лукодром построят рядом с крытым