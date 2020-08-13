В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Будет реконструировано ещё 20 км дороги



Бурятия получит 300 млн рублей на продолжение реконструкции дороги до Нового Уояна. На эти деньги будет реконструирован участок с 271 км по 291 км автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян». Завершить строительство объекта планируется в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Ранее Бурятия уже получила из резервного фонда правительства России 312,5 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 16 км участков автомобильных дорог регионального значения: «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Мухоршибирском районе; «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в Тарбагатайском районе и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Еравнинском районе.



На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на всех участках автодорог и будут завершены до конца 2020 года.





