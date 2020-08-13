 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Августа

12 Августа

Популярное

В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн

В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Будет реконструировано ещё 20 км дороги

Бурятия получит 300 млн рублей на продолжение реконструкции дороги до Нового Уояна. На эти деньги будет реконструирован участок с 271 км по 291 км автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян». Завершить строительство объекта планируется в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее Бурятия уже получила из резервного фонда правительства России 312,5 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 16 км участков автомобильных дорог регионального значения: «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Мухоршибирском районе; «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в Тарбагатайском районе и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Еравнинском районе.

На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на всех участках автодорог и будут завершены до конца 2020 года.


дорожный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
В Бурятии на дорогу Нового Уояна потратят 300 млн
Экономика, 13.08.2020
Будет реконструировано ещё 20 км дороги
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Жителей Бурятии обеспечат временной работой
Экономика, 12.08.2020
Власти Бурятии обещают трудоустроить людей, потерявших работу в кризис
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
Экономика, 11.08.2020
Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения
В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года
В Бурятии раскрыли, сколько построили жилья с начала года
Экономика, 07.08.2020
Большую часть жилья строят сами жители
Бурятстат: Средняя зарплата строителей – 30 тысяч
Бурятстат: Средняя зарплата строителей – 30 тысяч
Экономика, 07.08.2020
Традиционно День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа
На Байкале решили развивать свадебный туризм
На Байкале решили развивать свадебный туризм
Экономика, 07.08.2020
Продвигать это направление решила не Бурятия, а Иркутская область
В Иркутской области построят Байкальскую биотехнологическую долину
В Иркутской области построят Байкальскую биотехнологическую долину
Экономика, 06.08.2020
Соглашение о сотрудничестве в создании проекта подписано 5 августа
В Бурятии строят уникальный мост
В Бурятии строят уникальный мост
Экономика, 06.08.2020
Арочных мостов в республике до этого не было
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
Экономика, 05.08.2020
Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу
За месяц через Бурятию провезли 14 тонн животноводческой продукции
За месяц через Бурятию провезли 14 тонн животноводческой продукции
Экономика, 04.08.2020
Из них 300 тонн пришлись на продукцию быстрого приготовления
Мэрия Улан-Удэ покупает автобусы
Мэрия Улан-Удэ покупает автобусы
Экономика, 04.08.2020
На новые автобусы потратят почти 200 млн рублей
В Улан-Удэ появится открытый лукодром
В Улан-Удэ появится открытый лукодром
Экономика, 04.08.2020
Открытый лукодром построят рядом с крытым
Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека
Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека
Экономика, 04.08.2020
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке снижен до 15%
Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей
Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей
Экономика, 03.08.2020
Бурятия получила финансирование на компенсацию выпадающих доходов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^