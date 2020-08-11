Бурятстат назвал районы – лидеры по приросту и убыли населения
С января по июнь в Бурятии родилось 6027 младенцев, а умерло 5130 человек. Об этом сообщили в Бурятстате.
- По сравнению с соответствующим периодом 2019 года число родившихся уменьшилось на 126 человек или на 2 %. Число умерших уменьшилось на 521 человек или на 9,2 %, - уточнили в органе статистики.
Естественный прирост населения наблюдался в 10 муниципальных образованиях республики. Из них наибольшее значение естественного прироста отмечено в Иволгинском районе. В тройку также входят Окинский и Еравнинский районы.
Самая значительная естественная убыль наблюдалась в Кабанском, Северо-Байкальском и Курумканском районах.
Коэффициент рождаемости в Бурятии составил 12,3 новорождённых в расчёте на 1000 жителей, что ниже уровня соответствующего периода 2019 года. Увеличение рождаемости наблюдалось в девяти районах, при этом наибольший рост отмечен в Бичурском (на 16,1 %), Северо-Байкальском (на 14,6 %) и Еравнинском (на 10,5 %) районах.
Коэффициент смертности в республике снизился с 11,6 до 10,5 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Кижингинском и Мухоршибирском муниципальных районах (более 15 умерших на 1000 населения).
По данным на 1 января 2020 года, в Бурятии жило 985,9 тысяч человек. Из них в городах – 584 тысячи человек, на селе – 401,9 тысяч.
Недалеко время, когда Бурятия перешагнёт отметку в миллион жителей. Этой зимой глава республики Алексей Цыденов в прямом эфире в соцсетях обещал рассмотреть вопрос о награждении семьи, где родится миллионный житель. «Давайте предусмотрим. Всё-таки красивая цифра», - говорил глава.
Лидером по приросту населения в Бурятии стал Иволгинский район
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