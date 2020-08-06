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В Бурятии строят уникальный мост

В Бурятии строят уникальный мост
Экономика,  Фото:"Бичура-инфо"
Арочных мостов в республике до этого не было

На Заганском перевале в Бичурском районе Бурятии продолжаются работы по строительству моста через реку Дабатуйка. Об этом сообщает группа «Бичура-инфо.24 /7».

Ход работ по строительству моста через реку Дабатуйка проконтролировал глава района, который провёл здесь рабочее совещание. Глава встретился с начальником стройки Петром Новиковым. По его словам, все работы идут по графику.

Мост будет уникальный – арочный. Это современная конструкция, аналогов которой пока в республике нет.

Сумма контракта составила 47, 6 млн. рублей.

Выполнение работ по контракту планируется до 30 октября, уточняется в группе «Бичура-инфо».


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно появилось видео, каким будет третий мост через Уду в Улан-Удэ.
мост
 
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