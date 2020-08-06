В Бурятии строят уникальный мост

Арочных мостов в республике до этого не было
На Заганском перевале в Бичурском районе Бурятии продолжаются работы по строительству моста через реку Дабатуйка. Об этом сообщает группа «Бичура-инфо.24 /7».
Ход работ по строительству моста через реку Дабатуйка проконтролировал глава района, который провёл здесь рабочее совещание. Глава встретился с начальником стройки Петром Новиковым. По его словам, все работы идут по графику.
Мост будет уникальный – арочный. Это современная конструкция, аналогов которой пока в республике нет.
Сумма контракта составила 47, 6 млн. рублей.
Выполнение работ по контракту планируется до 30 октября, уточняется в группе «Бичура-инфо».
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