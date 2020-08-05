 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку

В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу

С июля 2021 года в Бурятии предложить повысить оплату за коммунальные услуги в среднем на 4%. Соответствующее письмо первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев отправил руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву.

В документе говорится, что плата могла бы быть и 3,4%, но Бурятия включена в перечень особых зон оптового рынка электрической энергии, где цена на покупку электроэнергии регулируется ФАС России. Одним из условий нахождения республики в этом перечне является отсутствие задолженности перед поставщиками.

- На основании изложенного, в целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потреблённую электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с среднем по Бурятии с 1 июля 2021 года в размере 4%, - говорится в документе.

В приложение вложена пояснительная записка и расчёт значения коэффициента, учитывающего изменения стоимости.
коммунальные услуги ЖКХ ФАС тарифы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
Экономика, 05.08.2020
Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу
За месяц через Бурятию провезли 14 тонн животноводческой продукции
За месяц через Бурятию провезли 14 тонн животноводческой продукции
Экономика, 04.08.2020
Из них 300 тонн пришлись на продукцию быстрого приготовления
Мэрия Улан-Удэ покупает автобусы
Мэрия Улан-Удэ покупает автобусы
Экономика, 04.08.2020
На новые автобусы потратят почти 200 млн рублей
В Улан-Удэ появится открытый лукодром
В Улан-Удэ появится открытый лукодром
Экономика, 04.08.2020
Открытый лукодром построят рядом с крытым
Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека
Жителям Бурятии стала доступнее дальневосточная ипотека
Экономика, 04.08.2020
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке снижен до 15%
Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей
Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей
Экономика, 03.08.2020
Бурятия получила финансирование на компенсацию выпадающих доходов
В Улан-Удэ вырастет плата за детсады
В Улан-Удэ вырастет плата за детсады
Экономика, 03.08.2020
Родители станут платить больше за детсады с 1 сентября
В Бурятии растёт число дольщиков
В Бурятии растёт число дольщиков
Экономика, 03.08.2020
Коронавирус не помешал жителям заключать договоры участия в долевом строительстве
В Монголию через Бурятию перевезли 27 тонн сгущёнки
В Монголию через Бурятию перевезли 27 тонн сгущёнки
Экономика, 03.08.2020
За месяц экспортировано почти 500 тонн животноводческой продукции и кормов
В Усть-Илимске отремонтируют самую проблемную дорогу
В Усть-Илимске отремонтируют самую проблемную дорогу
Экономика, 31.07.2020
Стоимость ремонта превышает 56 миллионов рублей
В Бурятии насчитали 1,7 тыс сисадминов
В Бурятии насчитали 1,7 тыс сисадминов
Экономика, 31.07.2020
В пятницу, 31 июля, отмечают свой профессиональный праздник системные администраторы
Мишустин выделил Бурятии 578 миллионов
Мишустин выделил Бурятии 578 миллионов
Экономика, 30.07.2020
Бурятия получила дополнительные средства на оплату льготникам жилищно-коммунальных услуг
Двум курортам Бурятии помогут найти стратегического инвестора
Двум курортам Бурятии помогут найти стратегического инвестора
Экономика, 29.07.2020
Развитию Горячинска и Аршана окажет помощь АНО АПИ
Горячинск предложили передать в республиканское подчинение
Горячинск предложили передать в республиканское подчинение
Экономика, 29.07.2020
Любопытную мысль высказал бывший зампред правительства Бурятии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^