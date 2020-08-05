Соответствующее письмо отправлено из Бурятии в Федеральную антимонопольную службу
С июля 2021 года в Бурятии предложить повысить оплату за коммунальные услуги в среднем на 4%. Соответствующее письмо первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев отправил руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву.
В документе говорится, что плата могла бы быть и 3,4%, но Бурятия включена в перечень особых зон оптового рынка электрической энергии, где цена на покупку электроэнергии регулируется ФАС России. Одним из условий нахождения республики в этом перечне является отсутствие задолженности перед поставщиками.
- На основании изложенного, в целях недопущения возникновения задолженности предприятий коммунального комплекса за потреблённую электрическую энергию предлагаем установить индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с среднем по Бурятии с 1 июля 2021 года в размере 4%, - говорится в документе.
В приложение вложена пояснительная записка и расчёт значения коэффициента, учитывающего изменения стоимости.
В Бурятии предложили поднять плату за коммуналку
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