В Улан-Удэ появится открытый лукодром

В Бурятии построят открытый лукодром. Поручение об этом дал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам встречи с параспортсменами Бурятии, сообщили в пресс-службе минспорта республики.
Открытый лукодром просили построить сами параспортсмены.
Открытая площадка с дистанцией стрельбы на 70 метров появится возле крытого регионального центра по стрельбе из лука. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории лукодрома, в том числе с устройством асфальтированного съезда с автодороги по проспекту Строителей.
На строительство и работы по благоустройству будет выделено около 9 миллионов рублей.
Строящийся региональный центр предназначен для учебно-тренировочных занятий по стрельбе из лука. Уровень тренирующихся команд - от начинающих спортсменов до членов национальной сборной. На реализацию масштабного проекта направлено более 219 млн. рублей. Улан-удэнский лукодром станет единственной в стране специализированной площадкой для занятий стрельбы из лука, рассчитанной на олимпийские дистанции, работающей в круглогодичном режиме.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство крытого лукодрома весной шло опережающими темпами. Строители планировали сдать объект раньше срока.