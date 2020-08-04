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В Улан-Удэ появится открытый лукодром

В Улан-Удэ появится открытый лукодром
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытый лукодром построят рядом с крытым

В Бурятии построят открытый лукодром. Поручение об этом дал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам встречи с параспортсменами Бурятии, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Открытый лукодром просили построить сами параспортсмены.

Открытая площадка с дистанцией стрельбы на 70 метров появится возле крытого регионального центра по стрельбе из лука. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории лукодрома, в том числе с устройством асфальтированного съезда с автодороги по проспекту Строителей.

На строительство и работы по благоустройству будет выделено около 9 миллионов рублей.

Строящийся региональный центр предназначен для учебно-тренировочных занятий по стрельбе из лука. Уровень тренирующихся команд - от начинающих спортсменов до членов национальной сборной. На реализацию масштабного проекта направлено более 219 млн. рублей. Улан-удэнский лукодром станет единственной в стране специализированной площадкой для занятий стрельбы из лука, рассчитанной на олимпийские дистанции, работающей в круглогодичном режиме. 

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство крытого лукодрома весной шло опережающими темпами. Строители планировали сдать объект раньше срока.





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