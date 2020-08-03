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Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей

Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия получила финансирование на компенсацию выпадающих доходов

Министерство финансов России 31 июля перечислило второй транш поддержки регионам. Согласно распоряжению правительства России, 69 российским регионам для компенсации снижения доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции направлено в общем 100 млрд рублей дотаций.

Средства направлены в регионы, у которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Объем дотации Бурятии составляет более 1 млрд 288 млн рублей.

- Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, - отмечают в министерстве финансов Российской Федерации.


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