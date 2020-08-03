Бурятия получила финансирование на компенсацию выпадающих доходов
Министерство финансов России 31 июля перечислило второй транш поддержки регионам. Согласно распоряжению правительства России, 69 российским регионам для компенсации снижения доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции направлено в общем 100 млрд рублей дотаций.
Средства направлены в регионы, у которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
Объем дотации Бурятии составляет более 1 млрд 288 млн рублей.
- Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, - отмечают в министерстве финансов Российской Федерации.
Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия получила финансирование на компенсацию выпадающих доходов
Работу начали более 600 человек
Родители станут платить больше за детсады с 1 сентября
Коронавирус не помешал жителям заключать договоры участия в долевом строительстве
За месяц экспортировано почти 500 тонн животноводческой продукции и кормов
Экономика, 31.07.2020
Стоимость ремонта превышает 56 миллионов рублей
Экономика, 31.07.2020
В пятницу, 31 июля, отмечают свой профессиональный праздник системные администраторы
Экономика, 30.07.2020
Бурятия получила дополнительные средства на оплату льготникам жилищно-коммунальных услуг
Развитию Горячинска и Аршана окажет помощь АНО АПИ
Любопытную мысль высказал бывший зампред правительства Бурятии
Работы затрудняли частые ливни
Уже подготовлено более 34 тонн сена
Это меньше на 635 млн, чем в прошлом году
Стоимость изъятого нефрита составила более полумиллиона рублей
Экономика, 27.07.2020
Старая библиотека преобразуется в более востребованный информационно-культурный и коммуникационный центр