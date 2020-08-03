Правительство России выделило Бурятии почти 1,3 млрд рублей

Бурятия получила финансирование на компенсацию выпадающих доходов



Министерство финансов России 31 июля перечислило второй транш поддержки регионам. Согласно распоряжению правительства России, 69 российским регионам для компенсации снижения доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции направлено в общем 100 млрд рублей дотаций.



Средства направлены в регионы, у которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.



Объем дотации Бурятии составляет более 1 млрд 288 млн рублей.



- Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, - отмечают в министерстве финансов Российской Федерации.





