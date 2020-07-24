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Переводы жителей Бурятии по платежным картам выросли до 50 млрд рублей

Переводы жителей Бурятии по платежным картам выросли до 50 млрд рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии уже пять лет фиксируется устойчивое снижение доли наличных операций по картам

В первом квартале 2020 года сумма операций по картам жителей Бурятии выросла на четверть - до 111 млрд рублей. Максимальный рост среди всех видов операций показали переводы с карты на карту – на 41%, до 50 млрд рублей. Меньше всего вырос объём снятий наличных денег в банкоматах – на 7%. Объём платежей за товары и услуги увеличился на четверть, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Национального банка Бурятии.

- Мы наблюдаем устойчивое снижение доли наличных операций по картам в республике последние пять лет. Люди привыкли рассчитываться картами в магазинах, а сейчас всё чаще обращаются к онлайн-альтернативам. Этот процесс отражается и на платёжной инфраструктуре. За последние пять лет количество банкоматов в республике снизилось почти в два раза, а вот количество терминалов безналичной оплаты выросло в полтора раза, – отметил заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарев.

По итогам первого квартала 2020 года доля тех денег, что жители Бурятии снимали в банкоматах, в общем объёме операций по картам снизилась до 24%. Платежи за товары и услуги заняли долю в 30%. До 46% выросли переводы по картам.

- Не случайно удельный вес переводов вырос именно за счёт снижения доли снятия наличных. Если раньше проще было снять деньги в банкомате, чтобы передать их другому человеку, то сейчас гораздо быстрее воспользоваться функцией перевода в банковском приложении, – пояснил Виталий Пономарев.

В прошлом году заработала система быстрых платежей (СБП) – сервис мгновенных переводов по номеру телефона между счетами физических лиц в разных банках. С 1 мая этого года в СБП отменены комиссии за переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Обязательное условие – оба банка должны быть участниками СБП. Сейчас таких участников – 80, в том числе все системообразующие кредитные организации. 

За переводы в СБП на сумму более 100 тыс. рублей в месяц кредитные организации могут взимать комиссию, но не более 0,5%.


национальный банк
 
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