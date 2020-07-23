 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июля

Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке

22 Июля

Популярное

В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 40,2 тысяч рублей

В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 40,2 тысяч рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Информацию о средней заработной плате опубликовал Бурятстат

Среднемесячная заработная плата в Бурятии составила 40 221 рубль, сообщил сегодня Бурятстат.

- За январь-май 2020 года среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учётом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 40221 рубль и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,6 %, - говорится в сообщении Бурятстата.

Наиболее высокий размер заработной платы – 73,1 тыс. рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель превышает среднереспубликанский в 1,8 раза.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 47,4 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 38,8 %).

- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 211,5 тыс. человек. В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (16,4 %), здравоохранения и социальных услуг (13,7 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,1 %). Среднесписочная численность работников организаций в январе-мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 0,4 %, - сообщили в Бурятстате.



заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

6 компаний претендуют на статус резидентов ТОР «Бурятия»
6 компаний претендуют на статус резидентов ТОР «Бурятия»
Экономика, 22.07.2020
Общая сумма инвестиций по проектам составит свыше 1,5 млрд рублей


Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
Экономика, 22.07.2020
Республика заняла в рейтинге девятое место с конца
В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть
В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть
Экономика, 22.07.2020
Асфальтируют дорогу между 113 и 115 микрорайонами
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Экономика, 22.07.2020
Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»
В Бурятии подсчитали, сколько жители тратят на покупки ежемесячно
В Бурятии подсчитали, сколько жители тратят на покупки ежемесячно
Экономика, 21.07.2020
Показатель оказался ниже, чем в среднем по стране
Улан-Удэнский авиазавод проводит набор специалистов
Улан-Удэнский авиазавод проводит набор специалистов
Экономика, 20.07.2020
Требуется порядка 200 инженеров и 300 рабочих
В Улан-Удэ подешевела аренда трёхкомнатных квартир
В Улан-Удэ подешевела аренда трёхкомнатных квартир
Экономика, 20.07.2020
Аренда «однушек» и «двушек» растёт в цене
В Бурятии планируют создать домостроительный комбинат
В Бурятии планируют создать домостроительный комбинат
Экономика, 17.07.2020
Домостроительный комбинат поможет снизить цены на квартиры в новостройках
В Улан-Удэ за 52 млн отремонтируют дорогу возле площади Советов
В Улан-Удэ за 52 млн отремонтируют дорогу возле площади Советов
Экономика, 17.07.2020
С 18 по 29 июля будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора
Правительство преобразует ТОР в Бурятии и Забайкалье
Правительство преобразует ТОР в Бурятии и Забайкалье
Экономика, 16.07.2020
Резиденты ТОР «Селенгинск» и «Краснокаменск» получат дальневосточные преференции
В Бурятии немного выросло промышленное производство
В Бурятии немного выросло промышленное производство
Экономика, 16.07.2020
Подведены итоги работы промышленности Бурятии за полгода
В Улан-Удэ проводят очередной ночной ремонт трамвайных путей
В Улан-Удэ проводят очередной ночной ремонт трамвайных путей
Экономика, 16.07.2020
По ночам закрывают перекрёсток улиц Добролюбова и Гагарина

В Бурятии выплаты на детей привели к росту оборота торговли
В Бурятии выплаты на детей привели к росту оборота торговли
Экономика, 15.07.2020
В мае сфера розничной торговли и рынок услуг Бурятии показали рост

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^