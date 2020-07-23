В Бурятии заявили о росте средней зарплаты до 40,2 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в Бурятии составила 40 221 рубль, сообщил сегодня Бурятстат.- За январь-май 2020 года среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учётом дорасчёта), по предварительной оценке, составила 40221 рубль и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,6 %, - говорится в сообщении Бурятстата.Наиболее высокий размер заработной платы – 73,1 тыс. рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель превышает среднереспубликанский в 1,8 раза.Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 47,4 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 38,8 %).- Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 211,5 тыс. человек. В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (16,4 %), здравоохранения и социальных услуг (13,7 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,1 %). Среднесписочная численность работников организаций в январе-мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 0,4 %, - сообщили в Бурятстате.