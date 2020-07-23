Российским туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Бурятии

Бурятия попала в число направлений, где туристам будут компенсировать расходы



Туристам, отдыхающим внутри страны, компенсируют от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Правительство России выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.



- На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, - цитирует Мишустина «Интерфакс».



Среди направлений, на которые распространяется компенсация, есть и Бурятия. Республика вошла в список специальных направлений с небольшим номерным фондом, наряду с Хакасией, Камчатским краем, Костромской, Ивановской и Ульяновская областями.



Согласно подготовленной Ростуризма программе, путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч возврат составит 10 тысяч рублей, от 75 тыс. - 15 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».



Программа будет запущена в августе 2020 года. Всего таким образом Ростуризм субсидирует более 2 млн турпоездок.



Тур нужно будет приобретать у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.



Чтобы получить бонус, турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает её с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займёт от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.



Всего на лето 2020 года в программу, помимо Бурятии, включены 45 направлений, среди которых - Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Карелия, Удмуртская республика.





