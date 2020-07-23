Российским туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Бурятии

Бурятия попала в число направлений, где туристам будут компенсировать расходы
Туристам, отдыхающим внутри страны, компенсируют от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Правительство России выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме.
- На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, - цитирует Мишустина «Интерфакс».
Среди направлений, на которые распространяется компенсация, есть и Бурятия. Республика вошла в список специальных направлений с небольшим номерным фондом, наряду с Хакасией, Камчатским краем, Костромской, Ивановской и Ульяновская областями.
Согласно подготовленной Ростуризма программе, путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч возврат составит 10 тысяч рублей, от 75 тыс. - 15 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
Программа будет запущена в августе 2020 года. Всего таким образом Ростуризм субсидирует более 2 млн турпоездок.
Тур нужно будет приобретать у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма - водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.
Чтобы получить бонус, турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает её с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займёт от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.
Всего на лето 2020 года в программу, помимо Бурятии, включены 45 направлений, среди которых - Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Карелия, Удмуртская республика.
Российским туристам вернут до 15 тысяч рублей за отдых в Бурятии
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