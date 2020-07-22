Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни

Республика заняла в рейтинге девятое место с конца
Бурятия попала в десятку худших регионов страны по качеству жизни населения в 2019 году. Рейтинг подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги» по заказу РБК. В исследовании регионы ранжировали не по традиционным показателям экономического потенциала, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян.
Аналитики выбрали для оценки регионов десять критериев — от оборота розничной торговли на душу населения, доступности жилья, уровня занятости и сбережений до обеспеченности педагогами и врачами. Учитывались также климатические условия проживания. Значения каждого показателя для всех регионов ранжируются от наилучшего до наихудшего с последующим присвоением балльных оценок от 1 до 7, где 1 соответствует наихудшему показателю.
Бурятия заняла в рейтинге девятое место с конца и набрала 0,66 общих баллов. Основными причинами появления республики среди аутсайдеров стали высокая просроченная задолженность населения по кредитам, низкий уровень депозитов по сравнению со средней зарплатой в регионе, недостаточная обеспеченность педагогами, а также низкий уровень доступности жилья относительно уровню доходов.
Для сравнения, Иркутская область набрала 2,99 баллов, а Забайкальский край – 0,88 баллов.
Аутсайдерами рейтинга также оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл и Курганская область.
Самые высокие значения в рейтинге у российских столиц и Подмосковья, Белгородской и Воронежской областей, у Тюменской области и её южного нефтяного автономного округа — Ханты-Мансийского, а также у Краснодарского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия не раз становилась лидером антирейтингов по качеству жизни населения. Кроме того, республика оказывалась на дне рейтинга спортивных регионов, рейтинга регионов по вводу жилья, вошла в число самых закредитованных регионов, а столица республики попадала в рейтинг социально напряжённых городов.
Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
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