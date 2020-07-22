В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть

Асфальтируют дорогу между 113 и 115 микрорайонами



В Улан-Удэ на участке дороги от 113 до 115 микрорайона начались работы по укладке нижнего слоя асфальта и устройству ливневой канализации. Будет отремонтировано 1,2 км дороги, сообщили в пресс-службе администрации города.



Работы на объекте стартовали 24 апреля. За это время подрядчик ООО «Нардеван Строй» провёл работы по монтажу бордюрного камня, отсыпке щебеночно-песчаной смеси и подготовил основание для асфальтирования.



- Укладка нового асфальтобетонного покрытия на проезжую часть будет производиться в два слоя. Также на данном участке в четырёх местах в самых «низких» его точках предусмотрено строительство ливнеприёмных колодцев. Это позволит избежать скопления дождевых вод на проезжей части, - пояснили в управлении дорожного строительства.



Ширина проезжей части будет не шесть, как планировалось ранее, а семь метров.



- Изначально дорога была запроектирована шириной шесть метров, что соответствует требованиям, предъявляемым к внутриквартальным улицам. Но по просьбам жителей микрорайонов было принято решение расширить проезжую часть до семи метров, - рассказали в управлении дорожного строительства.



Проектирование дороги выполняла организация из Улан-Удэ.



Завершить асфальтирование проезжей части планируют до конца июля. После на участке будут обустроены пешеходные переходы, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка и др. Все работы на объекте должны быть завершены до 1 октября.



Общая стоимость работ - 43 млн рублей.



