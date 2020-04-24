Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мир

Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу
Глава Бурятии поручил правительству и бизнесу подготовиться к снижению ограничительных мер и открытию большинства предприятий. Он отметил, что распространение коронавируса «удаётся сдерживать», а выявляемые случаи, в основном, завозные.
- Коронавирус - это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение вируса внутри республики. Вновь выявляемые случаи - это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений из-за коронавируса. Но для этого необходимо бизнесу максимально ответственно подойти к этому и подготовиться. Необходимо подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях, - сказал Алексей Цыденов на очередном заседании оперштаба.
Глава поручил разработчикам портала «Работающая Бурятия» создать специализированные вкладки для того, чтобы предприятия могли зарегистрироваться, принять санитарно-эпидемиологические правила и получить доступ к работе.
Также Алексей Цыденов порекомендовал крупным торговым сетям, таким как «Титан» и «Абсолют», установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.
- Будет подготовлен план мероприятий, который позволит в перспективе открыть туристические объекты (гостиницы, дома отдыха и пр), пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым. Таким туристическим объектам будут предъявляться строгие требования к условиям питания и проживания, к обороту постельного белья и его дезинфекции, и порядку действия в случае выявления среди гостей людей с признаками ОРВИ, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Для контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил предложено также ввести народный контроль.
С учетом того, что в соседних регионах - Иркутской области и Забайкальском крае запретили охоту, также запретили охоту и в Бурятии (за исключением КМНС). Это сделано для того, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва охотников от соседей и не допустить ухудшения пожароопасной обстановки и ситуации с коронавирусом.
Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мир
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Таможня раскрыла данные по торговле за первый квартал
Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу
Более 5,7 миллиарда рублей перечислили в бюджет Российской Федерации бурятские таможенники в первом квартале 2020 года
Экономика, 23.04.2020
Дотации Бурятии выделило правительство России
Дорогу от Нижней Иволги до Аэропорта ремонтируют
Рост отдельных видов производств был в два раза
В Бурятстате озвучили количество строительных машин
Большая часть приходится на строительные предприятия
Вся продукция соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям
Большинство иностранных туристов – граждане Монголии
Согласно исследованию, улан-удэнцы готовы судиться по разным поводам
Экономика, 20.04.2020
Тепловизоры, дезинфекция, антисептики – эти и другие меры введены на авиационном заводе
Экономика, 20.04.2020
За три года население республики увеличилось всего на 0,2%
Экономика, 19.04.2020
Однако пока уровень квалификации местных жителей невысок, по сравнению с гастарбайтерами
Экономика, 17.04.2020
Строительство обещают завершить к началу нового учебного года