Глава Бурятии поручил готовиться к ослаблению ограничительных мир

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов заявил, что большинство предприятий откроется, при условии «сохранения тенденций» по коронавирусу



Глава Бурятии поручил правительству и бизнесу подготовиться к снижению ограничительных мер и открытию большинства предприятий. Он отметил, что распространение коронавируса «удаётся сдерживать», а выявляемые случаи, в основном, завозные.



- Коронавирус - это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение вируса внутри республики. Вновь выявляемые случаи - это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений из-за коронавируса. Но для этого необходимо бизнесу максимально ответственно подойти к этому и подготовиться. Необходимо подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях, - сказал Алексей Цыденов на очередном заседании оперштаба.



Глава поручил разработчикам портала «Работающая Бурятия» создать специализированные вкладки для того, чтобы предприятия могли зарегистрироваться, принять санитарно-эпидемиологические правила и получить доступ к работе.



Также Алексей Цыденов порекомендовал крупным торговым сетям, таким как «Титан» и «Абсолют», установить дистанционные тепловизоры на входе, чтобы фиксировать людей с повышенной температурой и не допускать их в магазин.



- Будет подготовлен план мероприятий, который позволит в перспективе открыть туристические объекты (гостиницы, дома отдыха и пр), пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым. Таким туристическим объектам будут предъявляться строгие требования к условиям питания и проживания, к обороту постельного белья и его дезинфекции, и порядку действия в случае выявления среди гостей людей с признаками ОРВИ, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Для контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил предложено также ввести народный контроль.



С учетом того, что в соседних регионах - Иркутской области и Забайкальском крае запретили охоту, также запретили охоту и в Бурятии (за исключением КМНС). Это сделано для того, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва охотников от соседей и не допустить ухудшения пожароопасной обстановки и ситуации с коронавирусом.

