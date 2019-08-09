В Бурятии обнаружено тело 11-месячного ребёнка





По предварительным данным, ранее женщина уронила ребёнка, затем легла с ним спать, а утром обнаружила, что он умер. Испугавшись, она ушла из дома и напилась.

Сегодня утром в селе Нижняя Иволга в одном из домов найдено тело 11-месячного малыша. Тело ребёнка обнаружили родственники.- Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно установлено, что утром 9 августа в одном из сёл Иволгинского района в закрытом доме родственниками обнаружено тело малолетнего ребёнка. Матери на момент обнаружения тела в доме не было, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.- Следствием будет дана оценка всем собранным обстоятельствам по делу, с учётом полученного заключения экспертизы, других материалов уголовного дела возможно изменение квалификации содеянного, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.Ранее мать ребенка на учёте нигде не состояла. Характеризовалась положительно, но в последнее время была замечена в частом употреблении спиртных напитков.