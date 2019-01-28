Бурятия не прошла в финал «Лидеров России»



Берман Кирилл Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)



Бузыкин Денис Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)



Гладышева Мария Руслановна (Магаданская область, Магадан)



Григорьев Евгений Николаевич (Республика Саха (Якутия), Якутск)



Дмитриенко Сергей Михайлович (Амурская область, Благовещенск)



Дрыгин Сергей Владимирович (Приморский край, Владивосток)



Еруков Кирилл Николаевич (Приморский край, Владивосток)



Задорожнюк Максим Анатольевич (Хабаровский край, Хабаровск)



Здобин Иван Александрович (Приморский край, Владивосток)



Казмер Ольга Владимировна (Амурская область, Райчихинск)



Касьян Антон Владимирович (Амурская область, Благовещенск)



Клименко Кирилл Константинович (Хабаровский край, Хабаровск)



Кремза Иван Васильевич (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре)



Кулинич Алексей Алексеевич (Приморский край, Владивосток)



Ломакин Александр Игоревич (Забайкальский край, Чита)



Манухин Владимир Владимирович (Хабаровский край, Хабаровск)



Муравьев Денис Евгеньевич (Приморский край, Владивосток)



Нагапетян Артур Рубикович (Приморский край, Владивосток)



Новак Александр Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)



Протопопов Андрей Валерьевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск)



Пузанов Павел Игоревич (Амурская область, Благовещенск)



Российченко Артем Сергеевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск)



Сазонов Всеволод Евгеньевич (Приморский край, Владивосток)



Стрелец Петр Николаевич (Амурская область, Благовещенск)



Торгашин Евгений Викторович (Приморский край, Владивосток)



Чигарёв Николай Викторович (Приморский край, Владивосток)



Шароватов Максим Сергеевич (Приморский край, Владивосток)



Шевелев Алексей Владимирович (Амурская область, Благовещенск)



Юрьев Владимир Эдуардович (Приморский край, Владивосток)



Яглинский Вячеслав Борисович (Приморский край, Владивосток)



Справка:



Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.



В этом году 300 финалистов получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Расширилось число наставников до 90 человек. В их число вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.



Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.