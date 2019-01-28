Бурятия не прошла в финал «Лидеров России»

27 января завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Дальневосточном федеральном округе. Вечером эксперты подвели итоги, Бурятия не вошла в список финалистов. Конкурс проходил во Владивостоке.
Как сообщал «Байкал-Daily», республику представляли 31 человек. Среди них были министр экономики Александр Бардалеев, врио министра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников, замминистра туризма республики Баярма Цыдыпова, заместитель председателя , начальник парковой экспертизы в правительстве Бурятии Алдар Доржиев, замруководителя УФАС Максим Мадасов, заместитель руководителя по работе с отдалёнными микрорайонами в администрации Советского района Владислав Дармаев, начальник отдела экономики и прогнозирования в администрации Баргузинского района, а также сыновья экс-советника главы Бурятии Зандры Сангадиева – Бато и Чингис. И многие другие.
Один из участников Алексей Багаев был уверен в своих силах. Об этом он рассказывал в интервью «Байкал-Daily», однако тоже не смог одержать победу. Но при этом он говорил, что в случае поражения с удовольствием примет участие вновь.
Всего из ДФО участвовало около трёхсот человек. С 25 по 27 января для участников проводились мастер-классы, оценочные мероприятия, где им задавали жизненные ситуации, в которых они должны были проявить себя. График мероприятий был насыщенным и расписан буквально по минутам, свободного времени практически не было.
Всего из ДФО участвовало около трёхсот человек. С 25 по 27 января для участников проводились мастер-классы, оценочные мероприятия, где им задавали жизненные ситуации, в которых они должны были проявить себя. График мероприятий был насыщенным и расписан буквально по минутам, свободного времени практически не было.
Финалистами из регионов ДФО стали:
Берман Кирилл Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)
Бузыкин Денис Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)
Гладышева Мария Руслановна (Магаданская область, Магадан)
Григорьев Евгений Николаевич (Республика Саха (Якутия), Якутск)
Дмитриенко Сергей Михайлович (Амурская область, Благовещенск)
Дрыгин Сергей Владимирович (Приморский край, Владивосток)
Еруков Кирилл Николаевич (Приморский край, Владивосток)
Задорожнюк Максим Анатольевич (Хабаровский край, Хабаровск)
Здобин Иван Александрович (Приморский край, Владивосток)
Казмер Ольга Владимировна (Амурская область, Райчихинск)
Касьян Антон Владимирович (Амурская область, Благовещенск)
Клименко Кирилл Константинович (Хабаровский край, Хабаровск)
Кремза Иван Васильевич (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре)
Кулинич Алексей Алексеевич (Приморский край, Владивосток)
Ломакин Александр Игоревич (Забайкальский край, Чита)
Манухин Владимир Владимирович (Хабаровский край, Хабаровск)
Муравьев Денис Евгеньевич (Приморский край, Владивосток)
Нагапетян Артур Рубикович (Приморский край, Владивосток)
Новак Александр Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)
Протопопов Андрей Валерьевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск)
Пузанов Павел Игоревич (Амурская область, Благовещенск)
Российченко Артем Сергеевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск)
Сазонов Всеволод Евгеньевич (Приморский край, Владивосток)
Стрелец Петр Николаевич (Амурская область, Благовещенск)
Торгашин Евгений Викторович (Приморский край, Владивосток)
Чигарёв Николай Викторович (Приморский край, Владивосток)
Шароватов Максим Сергеевич (Приморский край, Владивосток)
Шевелев Алексей Владимирович (Амурская область, Благовещенск)
Юрьев Владимир Эдуардович (Приморский край, Владивосток)
Яглинский Вячеслав Борисович (Приморский край, Владивосток)
Справка:
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.
В этом году 300 финалистов получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Расширилось число наставников до 90 человек. В их число вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.
Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.
Берман Кирилл Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)
Бузыкин Денис Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)
Гладышева Мария Руслановна (Магаданская область, Магадан)
Григорьев Евгений Николаевич (Республика Саха (Якутия), Якутск)
Дмитриенко Сергей Михайлович (Амурская область, Благовещенск)
Дрыгин Сергей Владимирович (Приморский край, Владивосток)
Еруков Кирилл Николаевич (Приморский край, Владивосток)
Задорожнюк Максим Анатольевич (Хабаровский край, Хабаровск)
Здобин Иван Александрович (Приморский край, Владивосток)
Казмер Ольга Владимировна (Амурская область, Райчихинск)
Касьян Антон Владимирович (Амурская область, Благовещенск)
Клименко Кирилл Константинович (Хабаровский край, Хабаровск)
Кремза Иван Васильевич (Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре)
Кулинич Алексей Алексеевич (Приморский край, Владивосток)
Ломакин Александр Игоревич (Забайкальский край, Чита)
Манухин Владимир Владимирович (Хабаровский край, Хабаровск)
Муравьев Денис Евгеньевич (Приморский край, Владивосток)
Нагапетян Артур Рубикович (Приморский край, Владивосток)
Новак Александр Александрович (Хабаровский край, Хабаровск)
Протопопов Андрей Валерьевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск)
Пузанов Павел Игоревич (Амурская область, Благовещенск)
Российченко Артем Сергеевич (Сахалинская область, Южно-Сахалинск)
Сазонов Всеволод Евгеньевич (Приморский край, Владивосток)
Стрелец Петр Николаевич (Амурская область, Благовещенск)
Торгашин Евгений Викторович (Приморский край, Владивосток)
Чигарёв Николай Викторович (Приморский край, Владивосток)
Шароватов Максим Сергеевич (Приморский край, Владивосток)
Шевелев Алексей Владимирович (Амурская область, Благовещенск)
Юрьев Владимир Эдуардович (Приморский край, Владивосток)
Яглинский Вячеслав Борисович (Приморский край, Владивосток)
Справка:
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.
В этом году 300 финалистов получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Расширилось число наставников до 90 человек. В их число вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов.
Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.