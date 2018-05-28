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В Иркутской области племенных коров будут разводить с помощью Бурятии

Экономика, 
Министерство сельского хозяйства России утвердило новую племенную организацию в Приангарье. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков

Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота (КРС) герефордской породы мясного направления расположена на базе ООО «Урожай» в Тулунском районе. Численность племенного поголовья составляет 199 голов КРС. Генофонд комплектовался за счет закупа молодняка в племенных организациях Красноярского края и Бурятии.

Кроме того, в регионе для повышения молочной продуктивности функционируют 14 племенных организаций по разведению крупного рогатого скота молочного направления, которыми было реализовано 708 голов молодняка сельхозтоваропроизводителям Иркутской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

– В прошлом году производство молока в сельскохозяйственных организациях составило 131,3 тыс. тонн или 102,8% к уровню 2016 года. Увеличение производства молока было достигнуто путем увеличения молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях. По итогам года данный показатель составил 5470 кг молока. Если проследить динамику, то, начиная с 2015 года, молочная продуктивность выросла на 820 кг или на 14,9%, – сказал Илья Сумароков.
минсельхоз
 
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