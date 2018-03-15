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«Победа» станет летать из Улан-Удэ в Москву ежедневно

«Победа» станет летать из Улан-Удэ в Москву ежедневно
Экономика,  Фото:пресс-служба аэропорта "Байкал"
Практически все рейсы лоукостера летают из Бурятии «под завязку»

Бюджетная авиакомпания «Победа» увеличит частоту рейсов Улан-Удэ - Москва до ежедневных. Об этом сообщил сегодня на итоговом совещании мэрии Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов.

- С 23 марта «Победа» будет летать ежедневно, - сообщил глава республики.

Отметим, сейчас лоукостер «Победа» летает по понедельникам, четвергам и субботам. Практически все рейсы заполнены: по данным минтранса Бурятии на декабрь 2017-го, в среднем загрузка составляла 92%. В прошлом году услугами «Победы» воспользовались более 12 тысяч жителей Бурятии.

В конце прошлого года жителей республики огорошила новость об уходе «Победы» из Бурятии после марта 2018-го. Однако после переговоров главы Алексея Цыденова стало известно, что лоукостер останется как минимум до октября.

Также Алексей Цыденов напомнил сегодня, что в прошлом году аэропорт «Байкал» получил статус «Открытое небо» пятой степени свободы. Таких аэропортов в стране всего три - в Сочи, Владивостоке и теперь Улан-Удэ. На практике это означает возможность для иностранных авиакомпаний сделать остановку, посадку и продолжить дальнейшую перевозку, взяв новых пассажиров на борт в направлении стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

- В этом году будет сдана новая полоса аэропорта, в следующем приступят к модернизации терминалов. Всё это позволит повысить туристический поток, - резюмировал Алексей Цыденов.


авиаперевозки
 
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