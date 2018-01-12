Власти Бурятии выберут лучший проект обустройства «Побережья Байкала»

В марте выберут лучший проект обустройства рекреационной местности «Побережье Байкала», сообщили ТАСС в пятницу в республиканском министерстве природных ресурсов



- В марте 2018 года будет проведен конкурс архитектурно-планировочных решений развития туристско-рекреационного потенциала особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Побережье Байкала», - сказали в министерстве. Участвовать в нем предлагается архитектурным бюро, вузам, осуществляющим подготовку специалистов в области охраны окружающей среды и архитектурного планирования. Стоимость и сроки работ будут определены после выбора лучшего проекта.



Для организации отдыха туристов на территории ООПТ планируется строительство кемпингов, визитно-информационного пункта, мест питания, розничной торговли.



ООПТ «Побережье Байкала» была образована в 2013 году, располагается в границах Прибайкальского и Кабанского районов Бурятии и включает в себя побережье Байкала общей протяженностью 24 км. В 2014 году для организации отдыха и сохранения экологии в рекреационной местности были установлены несколько десятков настилов под палатки, беседки, деревянные настилы под автотранспорт, металлические контейнеры для сбора мусора, туалеты.



В 2014 - 2017 гг. «Побережье Байкала» посетили более 70 тысяч жителей из Бурятии, туристы из других регионов России и из-за рубежа.

