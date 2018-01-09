Сельхозкооперативы в Бурятии защитили от рейдерских захватов

Принят закон, оптимизирующий управление сельхозучастками, находящимися в общей долевой собственности



29 декабря были внесены изменения в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Они направлены на оптимизацию механизма управления участками, находящимися в общей долевой собственности.



Так, увеличен кворум, необходимый для признания правомочным общего собрания участников долевой собственности, с 20 до 50 процентов от общего числа участников.



- Введение данной нормы было направлено на усиление защиты прав собственности граждан, что существенно снизит возможность «рейдерских» действий по отношению к гражданам-владельцам земельных долей, - сообщает минимущество Бурятии.



А к полномочиям общего собрания относится решение весьма важных вопросов: предложение и утверждение проекта межевания, утверждение перечня собственников, образуемых в соответствии с ним, размеров долей права на земельные участки, списка невостребованных земельных долей и их обладателей.



Кроме того, законом установлены сроки уведомления участников общей долевой собственности о проведении общего собрания, ограничения по включению ряда вопросов в повестку дня общего собрания, запрет на принятие решений по не включённым в повестку дня вопросам. А также определены правила проведения повторного общего собрания при признании несостоявшимся, а на орган местного самоуправления по месту расположения земельного участка возложены обязанности по размещению протокола общего собрания в интернете и информационных щитах не позднее 10 дней после даты проведения общего собрания.



Федеральный закон вступает в силу 30 марта 2018 года.

