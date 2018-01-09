Погрузка на ВСЖД за год выросла на 2%

По итогам работы в 2017 году показатель погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 64,8 млн тонн



Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 2,2%, сообщает пресс-служба ВСЖД.



По сравнению со значениями 2016 года произошло увеличение погрузки химикатов на 33,5%, цветных металлов – на 12,1%, промышленного сырья – на 4,7%, каменного угля – на 4,3%, железной руды – на 3,8%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 1,2%, бумаги – на 0,9%.



Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение. Так погрузка строительных грузов снизилась – на 17,7%, а нефтяных грузов – на 4%.



По оперативным данным грузооборот в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 6,7% и превысил 253,6 млрд ткм.



