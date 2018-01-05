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Китайские инвесторы проявляют интерес к туризму на Байкале
Экономика, 05.01.2018 10:08
Китайские инвесторы проявляют повышенный интерес к проектам в сфере туризма на Байкале, сказал РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко
По словам губернатора Приангарья, наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, в первую очередь, озера Байкал, является базовым условием для развития туристско-рекреационной сферы в регионе.
- Со стороны китайских инвесторов наблюдается повышенный интерес к проектам, связанным с развитием гостиничного бизнеса, экологического и оздоровительного туризма. Для развития туристического предпринимательства на льготных условиях в Иркутской области создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» сроком до 1 марта 2055 года, — сказал Сергей Левченко.
На протяжении ряда лет Китайская Народная Республика входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области.
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