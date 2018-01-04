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В Бурятии выросло число пенсионеров, «влезших» в кредит
Экономика, 04.01.2018 09:52
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2017 года доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 60 лет выросла на 1,0 процентный пункт и составила 10,4% от общего числа российских заемщиков с действующими кредитными обязательствами
Это самый значительный рост среди всех возрастных групп заемщиков.
Самая высокая доля заемщиков в возрасте старше 60 лет в ноябре 2017 года была отмечена в Алтайском крае (14,8%), Республике Бурятия (14,3%), Кемеровской (12,5%) и Пензенской (12,3%) областях, а самая низкая – в Ханты-Мансийском АО (7,1%), Московской области (7,2%), Москве (8,0%) и Санкт-Петербурге (8,2%), сообщает vsemetri.com.
- Розничное кредитование в 2017 году активно растет по всем типам кредитов - как обеспеченных, так и необеспеченных, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Растет и количество заемщиков всех возрастных категорий с действующими кредитами. При этом с точки зрения возрастной структуры заемщиков, самый большой рост демонстрирует сегмент граждан старше 60 лет. Этой категории заемщиков свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Кроме того, эти люди получают пенсию, а значит, имеют стабильный и прогнозируемый доход.
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