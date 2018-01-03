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Жители Бурятии больше не смогут купить алкоэнергетики
Экономика, 03.01.2018 11:46 Фото:
Производство алкогольных энергетиков в России теперь разрешено только на экспорт
С 1 января в России прекратили выпуск и продажу алкогольных энергетиков. Их производство разрешено только для экспорта, сообщает РИА Новости.
К категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, в которой присутствуют тонизирующие вещества.
Вопрос о запрете подняли в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались.
Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.
Отметим, в Москве и Подмосковье их продажа запрещена с середины 2015 года.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с 2015 года в Бурятии запрещена также продажа безалкогольных энергетиков детям и подросткам до 18 лет.
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