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Жители Бурятии больше не смогут купить алкоэнергетики

Жители Бурятии больше не смогут купить алкоэнергетики
Экономика,  03.01.2018 11:46 Фото:pixabay.com
Производство алкогольных энергетиков в России теперь разрешено только на экспорт

С 1 января в России прекратили выпуск и продажу алкогольных энергетиков. Их производство разрешено только для экспорта, сообщает РИА Новости.

К категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, в которой присутствуют тонизирующие вещества.

Вопрос о запрете подняли в Совете Федерации после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 году. Самым громким из них стало отравление жителей Иркутска спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». В результате этого происшествия пострадали 123 человека, 76 из них скончались.

Кроме того, важным фактором в пользу запрета эксперты называют привыкание к алкоголю, которое вызывают такие тонизирующие напитки.

Отметим, в Москве и Подмосковье их продажа запрещена с середины 2015 года.

Как сообщал «Байкал-Dailу», с 2015 года в Бурятии запрещена также продажа безалкогольных энергетиков детям и подросткам до 18 лет.
алкоголь
 
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