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МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
Экономика, 29.12.2017 19:10
МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который поэтапно повышает минимальный размер оплаты труда до размера прожиточного минимума, документ опубликован на портале публикации законодательных актов. МРОТ с 1 января будет установлен на уровне 9489 рублей в месяц.
Согласно закону с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от величины прожиточного минимума. В 2019 году размер МРОТ и прожиточного минимума должен сравняться. Ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.
15 декабря закон был принят Госдумой. По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, на исполнение закона государству придется потратить более 55 млрд рублей, сообщает ИА «РБК».
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