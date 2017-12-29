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Определены границы ещё 8 рыбоводных участков в Иркутской области
Экономика, 29.12.2017 11:04
Участки могут использоваться для выращивания товарной рыбы
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области состоялось заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков региона. На заседании были рассмотрены 18 предложений о создании рыбоводных участков, из которых комиссией были одобрены восемь в пяти муниципальных образованиях – Иркутске, Иркутском, Нижнеилимском, Усольском, Братском районах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Как рассказал глава ведомства, информация об участках будет направлена в Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, которое в течение трех месяцев проведет аукционы на право пользования ими.
Определение границ рыбоводных участков проводится в рамках работы по созданию в регионе инфраструктуры товарного рыбоводства. Участки могут использоваться для выращивания товарной рыбы. Сейчас в Иркутской области определены 34 рыбоводных участка, из которых 19 переданы в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На 12 уже ведется работа по выращиванию товарной продукции. Из них два участка используются под развитие индустриальной аквакультуры, 10 – под развитие пастбищной аквакультуры.
По предварительным данным, по итогам года ожидается производство товарной рыбы более 80 тонн. В 2016 году этот показатель составил 71 тонну, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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